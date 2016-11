Nuovo Cinema Aquila, al via “percorso collaborativo” con i cittadini

Parte il “percorso collaborativo” per raccogliere i contributi d’idee dei cittadini romani su come usare lo spazio del Nuovo Cinema Aquila al Pigneto, a suo tempo confiscato alla mafia. La consultazione, prefigurata nella delibera di Giunta di inizio ottobre, ha un nome molto romano – Co’Roma | Pigneto – e ha in questi giorni le prime tappe di rilievo, sabato 12 e domenica 13 novembre, in un doppio appuntamento battezzato Weekend al Pigneto.

Il 12/11 è la giornata per cominciare a parlare del progetto, tra le 10 e le 18 al Pigneto, tra un polo culturale e l’altro (si gira tra Nuovo Aquila, biblioteca, scuola…).

Domenica 13 si tirano fuori dal cassetto le prime opinioni, i primi umori, le prime visioni personali e di gruppo. Orario, sempre dalle 10 alle 18. Luogo, la palestra della scuola elementare “Enrico Toti” in via del Pigneto 104. Via libera anche ai contributi dei bambini e possibilità di avere informazioni dettagliate e di iscriversi al “percorso”.

Per saperne di più, e per il calendario completo degli appuntamenti, vedi la news nelle pagine del Dipartimento Cultura.

11 NOV 2016 – PV

