25 novembre, Mannequin Challenge de l’Arte nel Cuore contro il femminicidio

Per celebrare il 25 novembre, gli allievi della onlus romana L’Arte nel Cuore, prima accademia al mondo di spettacolo per ragazzi disabili e normodotati, hanno posato congelati durante lo svolgimento delle lezioni, per dire no alla violenza di genere.

Seguendo la tendenza social del momento con una colonna sonora personalizzata, le classi di danza, canto, trucco e parrucco dell’accademia, hanno girato la loro versione della mannequin challenge per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il femminicidio. Il video termina con una frase di M.L. King “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; l’indifferenza dei buoni”.

L’associazione, oltre a promuovere l’integrazione, infatti, è impegnata già da anni sul fronte della lotta ad ogni forma di discriminazione, in particolare contro la violenza sulle donne, come testimoniano il flash mob del 3 marzo scorso dedicato a tutte le vittime abusate e il cortometraggio Evoluzione violenta, realizzato proprio in occasione della Giornata Internazionale contro il femminicidio

Il video è disponibile sul canale youtube dell’associazione al link: https://youtu.be/pBy_-pe2KXo

Ufficio Stampa L’Arte nel Cuore Onlus