IO CON LUI Un cane a sostegno delle disabilità

L’associazione NeuroCare Onlus è un’associazione di volontariato che dal 2008 sostiene il malato neurologico e la sua famiglia sul territorio toscano. Ha realizzato importanti iniziative formative e informative dedicate al caregiver, progetti per la riabilitazione e per la prevenzione delle malattie legate all’invecchiamento.

IO CON LUI è il nuovo Progetto con cui NeuroCare si propone di sostenere la persona con disabilità senso-motoria istruendo un cane ad assolvere un ruolo di aiuto in base ai bisogni della persona disabile. Il cane può essere già parte del nucleo familiare oppure un nuovo cane che viene adottato, senza limite di razza.

La situazione più semplice si ha con l’educazione di un cucciolo, ma in realtà possono essere istruiti anche cani adulti. Le possibilità di apprendimento sono variegate, si tratta di abilità utili a risolvere problemi quotidiani, come ad esempio aprire/chiudere sportelli, prendere un oggetto e portarlo alla persona, metterlo in un contenitore, aprire una cerniera, accendere/spegnere interruttori, ma anche segnalare richiami sonori (es. campanelli, allarmi, ecc.) e sviluppare ulteriori apprendimenti differenziati in base alle esigenze della persona.

La strategia del Progetto IO CON LUI si allontana dagli standard di istruzione cinofila classici, in quanto opera attraverso un percorso di istruzione specifica dell’animale, che coinvolge anche la persona disabile: la preparazione avviene, cioè, con la collaborazione del beneficiario e attraverso la sua partecipazione attiva; quando è possibile, anche con altri componenti del nucleo familiare. Il percorso di istruzione diventa quindi un momento di mutuo arricchimento sia per la persona che per il cane. Tutto avviene nel pieno rispetto dell’animale, stimolando il naturale spirito collaborativo del cane e rafforzando la relazione del binomio.

