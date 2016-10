Tante novità per la 15esima edizione del Rome Independent Film Festival

Dal 24 novembre al 1 dicembre 2016 avrà luogo la 15esima edizione del Rome Independent Film Festival (RIFF), nella location del Cinema Savoy di Roma, dove saranno protagonisti più di cento tra film e documentari “indipendenti” in assoluta anteprima italiana ed europea.

Novità di questa edizione la sezione a tematica LGBTQ che comprende diversi titoli di opere pluripremiate da festival internazionali.

Nel corso del Festival, diretto da Fabrizio Ferrari, verrà dato ampio spazio ai lungometraggi italiani, in collaborazione con CINEDEAF, alcuni titoli verranno sottotitolati per i sordomuti.

Per questa edizione la sezione fuori concorso vedrà protagoniste Usa, Spagna, Croazia e Bosnia Erzegovina tra cui la rassegna USA che comprende AWOL di Deb Shoval, THE TRUTH ABOUT LIES di Phil Allocco, WILDLIKE di Frank Hall Green.

La rassegna su CALIGARI che comprende i suoi tre film e per il ventennale della fine della guerra in Bosnia la Rassegna su Sarayevo di Giancarlo Bocchi.

Inoltre la rassegna croata KINOOKUS dove sarà presentato un lungo con la formula cine ristorante e la rassegna spagnola ALFICION in collaborazione con l’Istituto Cervantes che comprende 4 titoli: Hermosa juventud di Jaime Rosales, La mosquitera di Agustì Vila, Stella Cadente di Lluís Miñarro e Ártico di Gabriel Velázquez.

Ci sarà anche quest’anno CINEMAINSEGNA, progetto che periodicamente coinvolge una scuola alla proiezione di un lungometraggio seguito dal dibattito con il regista.

Il RIFF, con il sostegno dell’Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma, il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – DGC e il contributo dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, registra ogni anno crescenti apprezzamenti, di pubblico e critica, per la qualità delle opere selezionate. Al termine del Festival saranno assegnati i RIFF Awards per un valore di oltre 20.000 Euro.