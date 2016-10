Spagna: preti costruiscono trappola fatta di ferri sul campanile e uccidono la cicogna

Secondo PACMA, questi ferri sono stati posti da un prete della parrocchia.

“Si dà il caso che la torre è in cemento e non era in pericolo per la presenza delle cicogne” – ha puntualizzato PACMA nella sua pagina Facebook.

Probabilmente il povero animale, la cui presenza per la sua rara bellezza dovrebbe essere motivo di orgoglio, dava fastidio, forse perché avrebbe potuto sporcare, o chissà per quale altra deviata elucubrazione mentale, ma tant’è.

Da qui l’idea criminosa di costruire un marchingegno fatto di ferri lunghi e affilati come coltelli che hanno ucciso la maestosa cicogna nel peggiore dei modi: infilzandola.

Ora PACMA pretende di vederci più chiaro e ha chiesto al Municipio e al vescovo che i responsabili vengano identificati al più presto. “Esigiamo delle risposte” – ha detto l’Associazione indignata per il gesto atroce provocato proprio da chi dovrebbe rappresentare la compassione e l’amor di Dio per il prossimo

http://www.nonsoloanimali.com