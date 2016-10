Sente la voce della mamma per la prima volta, la reazione di Xander scalda il cuore

Sentire la voce della mamma per la prima volta non ha prezzo. E la reazione di Xander, bimbo di otto mesi della Georgia nato sordo, ne è la piena dimostrazione.



Il piccolo ha subito un’emorragia cerebrale mentre era in terapia intensiva neonatale. «Quando è stato dimesso – racconta sua mamma online – dopo 59 giorni in ospedale, ho notato che aveva problemi di udito, Mi ci sono voluti tre mesi per dimostrare che avevo ragione e non ero semplicemente una mamma iper protettiva».

Ora ride dolcemente quando sua mamma gli parla

