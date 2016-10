Ristoranti, le tovagliette illustrate per aiutare bambini e turisti a scegliere

Andare al ristorante, in autogrill, in qualsiasi locale in cui si mangia e bisogna ordinare può essere per alcuni un vero problema. Se in Giappone, Paese sempre un passo in avanti rispetto al resto del mondo, esiste il sampuru, ovvero i piatti del giorno “finti” esposti in vetrina, in Italia se non si conosce l’italiano – o non lo si può parlare – scegliere cosa mangiare può essere un problema.

E’ per questo che sono state ideate delle tovagliette illustrate per aiutare bambini, turisti, ma anche persone sordomute ad ordinare. L’idea arriva da Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – e si intitola “Al bar e ristorante scelgo io!”, e vuole proprio facilitare la comunicazione in situazioni come quella di un ordine al ristorante.

Di Angela Iannone sabato 8 ottobre 2016

La tovaglietta esisterà in due versioni – italiano e inglese – e verrà distribuita in tutti i locali aderenti all’iniziativa; in questo modo si garantisce e si facilita l’ordinazione a tutte quelle persone che non possono o non conoscono la lingua italiana, o che hanno difficoltà cognitive o di comunicazione. Sulle tovagliette sarà rappresentato in maniera chiara e colorata il menu con i piatti e le bevande (tradotti in inglese sulla tovaglietta per turisti), più una serie di richieste che basterà indicare per agevolare la comunicazione e l’ordinazione

http://www.travelblog.it