REMEDY OFFICIAL LYRIC VIDEO: OYADI ed Il Linguaggio dei Segni in chiave Dance

Nella realizzazione del Lyric video di Remedy, brano di esordio di OYADI, giovane Dj alla sua prima prova discografica, si è voluto utilizzare il Linguaggio dei Segni Internazionale come azione volutamente sociale che non pretende di risolvere le problematiche relative alle patologie auditive/orali ma vuole attirare l’attenzione sui concetti standardizzati di normalità e di accesso.

REMEDY è un brano del 2016editato da Time Record, presentato all’ultima edizione dell’IMS (International Music Summit dove ha ottenuto ottimi feedback dalle label straniere.

Il brano possiede un sound internazionale grazie alla collaborazione fra OYADI, un team di studio ed una produzione autorevole, e le parole e a voce di Menno, artista olandese collaboratore di varie hit.

REMEDY è stato recentemente remixato da Federico Scavo.

Video Ufficiale: https://youtu.be/I1d-SA-Nu6s SitiUfficiali: www.oyadidj.com www.facebook.com/oyadidj

Clicca sul seguente link per ascoltare e scaricare la canzone: http://www.timerec.it/promo.php?id=eae60218ddd732b24b064de6d3a47b02

OYADI

Stefania Piangatelli ( OYADI ) è una giovane DJ che ha già fatto ballare le discoteche ed i club migliori d’Italia condividendo la console in serate con altri guest del calibro di Albertino, Benny Benassi, Skin,The Avener, Don Diablo, DJ Time Tour, Nervo, etc.

OYADI si forma musicalmente attraverso molteplici influenze, dal funk alla techno, dall’ afrojazzall’house, alla riscoperta delle proprie origini, creando un ponte fra Europa ed Africa.

I suoi DJ Set, mai standard ma sempre di ricerca, offrono un’esperienza sonora e ritmica calda come la deephouse, intensa come l’houseold-style, divertente come l’electro-club.

Infoline per Press Office

ROBERTO PIANGATELLI brandingdj@gmail.com