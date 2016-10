Privilegi e privilegiati !!!… ed il popolo guarda e sopporta! Ma fino a quando?

L’economia, la vita sociale, la politica italiana si avvicendano, si intrecciano , si sovrappongono, si divaricano ogni giorno in questa n/s Italia, la quale sempre più sembra essere terra di conquista simile a quella del Far West, che ogni tanto la solerte RAI ci irradia di vedere attraverso i film di cow boy .

Ormai siamo stranieri nella n/s Patria ! Ormai siamo, quasi, persi !

In questa Torre di Babele, in questa componente, in questo miscuglio, in questo dilagante forsennato mondo egoistico, in questo raffronto spuntano grandi e piccole mani che si riempiono di tutto, mani che si sentono legalizzate nel gesto possessivo, mani arraffanti che raschiano il fondo di un pozzo senza fine di una ricca cassaforte ripulendola degli ultimi residui monetari, una sorta di mani spesso, molto spesso inimmaginabili .

Noi popolo appartenenti ai nuovi conquistatori, quali spettatori passivi ed inermi, quale speranza ci rimane nell’osservare un accanito corporativismo nella mani degli interessi individuali in cui sembra smarrirsi il senso del bene comune ?

La situazione, si compone da una parte :

1.) penso quella degli onesti cittadini, sottoposti a rinunce, sacrifici, vessazioni quasi simili a quelli del Medio Evo, oppure di ventennale memoria ;

penso alle famiglie costrette sempre più ad escogitare come far quadrare il bilancio familiare ;

penso alle donne che subiscono stupri, molto ricorrenti, mostruose azioni che offendono la dignità della persona, violenza sui bambini, anziani, disabili ;

penso al bullismo di moda, aggressività tra consanguinei dove spesso ci scappa il morto, episodi che spesso derivano da menti, non solo perverse, ma psichicamente instabili.

penso ai giovani in cerca di occupazione e quelli disoccupati causa licenziamenti, che sperano nel miracolo ;

penso alle Forze dell’Ordine che ogni momento rischiano la vita per la difesa dei cittadini ;

penso al contribuente, beffato con arroganza, che non trova riscontri nei servizi sociali essenziali ;

penso agli handicappati psichici, ai possessori di invalidità, che sopravvivono, in media, con euro 279,47 al mese ( una autentica vergogna !) ;

penso ad una migliore Televisione Pubblica e Privata, che impartiscono lezioni di violenze, di turpiloqui, di immoralità di fronte agli innocenti ;

penso ai cittadini entrati negli Ospedali da sani ne escono minati a causa di negligenze ;

penso alle persone anziane che non potendo andare in gabbie dorate, per la mancanza di dignitose Case di Riposo, soffrono e consumano in solitudine i tempi della loro vita e della loro disperazione;

penso ai cittadini onesti che in tutti i settori della vita e del disagio umano sopportano sacrifici a causa di una carente politica sociale, insicurezza nelle case; penso alle numerose morti bianche che non si deformano da quelle per altre cause innaturali ;

penso alla gente che vive l’emergenza spazzatura ;

penso, ai circa 2.615.000 cittadini italiani con disabilità fisica, ai circa 10 milioni di cittadini italiani handicappati psichici ( sofferenti dalla depressione alla schizofrenia) e alle loro famiglie, che da oltre 38 anni attendono provvedimenti legislativi di riordino dell’assistenza psichiatrica ! Alle 2000/3000 famiglie che “tengono” parenti in stato vegetativo : una priorità grave ed urgente che necessita di provvedimenti rapidi, mirati ed efficaci !

penso all’impensabile che non si riesce a descrivere !

2.) dall’altra parte :

penso a quella del solito manipolo di rappresentanti del popolo, difensori dei loro diritti e dei tanti privilegi, senza contare i manager dello Stato ed altri, concentrati a ricercare gli errori del passato, ad esaltare le proprie gesta, a denunciare le responsabilità individuali e collettive degli altri per trovare una plausibile ragione al loro essere al loro avere in nome di una giustizia, a volte ingiusta, diramando una pia illusione di progresso, di cambiamento, di riforme ;

penso a quei Legislatori nominati dai Partiti o Movimenti che hanno varcato per la prima volta i portoni dei palazzi della politica, ricche miniere di ogni possibilità, ivi comprese le scandalose “buone uscite” fino ad euro 346.000 !!! ed altri privilegi ! ( chi sa quante altri ve ne sono !) ;

penso alla corruzione, concussione ed altri reati che si diffondono senza fine in ogni parte del settore pubblico e privato ;

penso a tante cose che avvengono in questo n/s Paese, che una volta era faro di civiltà nel mondo ed oggi zimbello del mondo !

Con queste prospettive è un utopia la riforma dello Stato Sociale, così rappresentata prioritaria, pressante ed urgente, che rischia di apparire una beffa legalizzata, un gabbare il popolo, perché sarebbero sempre i soliti ignoti a pagare ed i soliti noti a beneficiare !

E’ incomprensibile, ingiustificabile e di infinita tristezza che malgrado manovre e manovrine, malgrado evidenti sperperi degli Enti Pubblici, si continui a chiedere sacrifici e rinunce ai cittadini deboli, a quelli indifesi, ai nuovi poveri, a quelli di medio-basso reddito vittime non anonime di uno Stato famelico dalle enormi fauci, che lascia egoismo nei soliti “coloro” e fiorire ingordigia nei neo nominati !

Occorre, ridare ai valori etico-sociali il loro primario significato, occorre ridare ai singoli individui giustizia, sicurezza, pace, serenità, dignità, umanità, fiducia nelle Istituzioni, nella Chiesa Cattolica maltrattata dai suoi “ stessi ”, esigenze fondamentali della civiltà perché “i valori della vita non possono essere dipendenti dalle mode o dalla politica” ( come disse nella Udienza Generale Benedetto XVI° in Piazza S. Pietro 17 ottobre 2007 e ribaditi da Papa Francesco).

Signori della Politica, grande è la n/s speranza ! anche se riconosciamo che problemi che “pesano” sulle Istituzioni sono urgenti ed innumerevoli, certamente non aneliamo in un miracolo, ma confidiamo, se non tutti, che buona parte di questi “problemi” possano essere risolti ed in primis, le necessità dei disabili fisici e la riforma delle assistenza psichiatrica, quest’ultima, che attende, ripeto, una soluzione concreta da ben 38 anni ! Una vergognosa situazione !

La n/s Associazione costituita nel maggio 1994 non richiede e non gode di contributi finanziari palesi od occulti.