Piras e Salaris in Turchia per l’EuroCup

CAGLIARI – Dal 23 al 26 novembre i sassaresi Marco Salaris e Andrea Piras, entrambi del 1998, saranno impegnati in Turchia con la Royal Lions Fabriano all’EuroCup 2016 per non udenti.

12.10.2016 – ore 09:36

La squadra Campione d’Italia, allenata da Davide Cola, si presenterà ad Istanbul con i seguenti atleti: Federico D’Andrea (playmaker), Giuseppe Pignataro (playmaker), Paolo Aisa (guardia), Giuseppe Bruno (guardia), Mattia Sigismondi (guardia), Dario Pignataro (ala), Andrea Piras (ala), Marco Salaris (ala), Nicola Ivano Colonna (pivot), Stefano Manna (pivot) e Mario Salvietti (pivot).

