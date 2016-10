Open Day alla Pubblica Assistenza Ivrea Soccorso

Si terrà sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 14.00, in piazza Santa Marta a Ivrea, l’Open Day della Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso.

Una giornata dedicata alla presentazione delle attività e servizi dell’associazione, nonché del nuovo corso per volontari soccorritori 118 aperto a tutti i cittadini interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a donare parte del proprio tempo libero per svolgere volontariato nella Pubblica Assistenza di Ivrea.

Il programma della giornata prevede alle 14.30 il saluto delle autorità e l’inaugurazione della nuova autoambulanza per il soccorso avanzato, presente il Monsignor Edoardo Aldo Cerrato.

Alle ore 15.30 si terrà la presentazione del corso per i volontari e alcune simulazioni di interventi di soccorso. A seguire verrà offerto un rinfresco.

Ivrea Soccorso è un’associazione di volontariato nata nel 1982. Opera in Canavese nel campo del soccorso e del trasporto ammalati e, più in generale, della pubblica assistenza. A oggi coinvolge circa cento volontari grazie ai quali ogni anni effettua oltre 4 mila servizi. Si tratta di trasporti di emergenza 118, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di 165 mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile.

Grugliasco (To), 7 ottobre 2016

