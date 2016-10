Nutmeg festeggia 31 anni: è il gatto più vecchio del mondo

Un gatto soriano che potrebbe essere il felino più antico del mondo ha appena festeggiato il suo 31° compleanno. Nutmeg vive con i suoi attuali proprietari dal 1990, quando si presentò nel loro giardino dietro casa come un randagio.

di B.C

Liz e Ian Finlay, una coppia di Blaydon è un paese della contea del Tyne and Wear, in Inghilterra, se ne sono presi cura per gli ultimi 26 anni fa e, nonostante Nutmeg si sordo da un orecchio e abbia solo tre denti, alla fine sta ancora benone: l’anno si è ripreso da una grave malattia. “Era molto magro e aveva un nodulo sul collo”, racconta Ian a ChronicleLive in merito al primo incontro col micio. La coppia ha portato il randagio alla loro Cats Protection locale dove hanno esaminato e curato l’ascesso sul collo

Il veterinario all’epoca, ha detto alla coppia che il gatto doveva avere circa cinque anni, il che lo renderebbe oggi, a 31 anni, di gran lunga il gatto più vecchio nel mondo. Il detentore del record del Guinness per il felino più vecchio del mondo è Scooter che ha 30 anni: Nutmeg potrebbe concorrere e vincere in questa categoria, ma la sua età non è verificabile in modo certo. “Lo abbiamo amato e ci siamo presi cura di lui per quasi 3 decenni. Ora ha solo tre denti, ma ama ancora il pollo così tanto che si mette davanti alla porta del frigorifero per farci capire che lo vuole. Quando è il momento di andare a letto viene da noi e ci salta sulle ginocchia” dicono i suoi proprietari. “Nutmeg è sempre stato accudito molto bene. Ha una stanza tutta per sé,” ha raccontato Ian, sessantaseienne proprietario dell’anziano felino a The Sun. “Fa parte della famiglia. Noi diciamo sempre che noi siamo i suoi umani, invece di dire che lui è il nostro gatto. Siamo molto orgogliosi del fatto che Nutmeg con ogni probabilità detenga il record di gatto più vecchio del mondo, ma per noi, è solo il nostro pet.”

