Non udenti a S.Paolo: “Superare ogni barriera sensoriale”

Festa dei non udenti, domenica 2 ottobre, alla parrocchia San Paolo di Legnano. Un po’ l’esordio nell’incarico di assistente spirituale da parte di don Luigi Poretti, fino a un mese fa parroco del quartiere e adesso sacerdote vicino alla associazione per tutta la Diocesi

“Dovrò imparare il vostro linguaggio”, ha esordito don Luigi all’inizio della messa in San Giovanni dove già in passato aveva celebrato per i loro incontri, con il sostegno del servizio interpreti LIS – Lingua dei Segni.

I sordi dell’Alto Milanese, infatti, amano particolarmente la Chiesa di San Giovanni in quanto la pianta della basilica è costruita in navate senza colonne, rendendola quindi priva di barriere architettoniche alla comunicazione.

Alla messa hanno presenziato il sindaco Alberto Centinaio e l’assessore Gian Piero Colombo.

Dopo il pranzo in parrocchia, nel pomeriggio la festa è proseguita con una partita di calcio con sordi e udenti insieme in nome della vera integrazione, amichevolmente.

(Marco Tajè)

