Mollica, più sforzi per le persone sorde

“Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, l’unione fa la forza. Ecco perché la Regione, e la società in generale, devono porsi il problema di integrare, attraverso azioni concrete, la comunicazione con le persone con cui si instaura una relazione”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Franco Mollica, intervenendo nel corso del convegno “Un giorno da segnare” che si è svolto a Venosa (Potenza). Mollica ha quindi invitato “le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e il popolo dei sordi a operare insieme per riunire in un collage comune tutti i tasselli necessari a garantire la giusta soddisfazione che merita l’essere umano”, impegnandosi “a continuare a discutere su come permettere alle persone con disturbi dell’udito di godere pienamente del loro diritto di comunicare in condizioni di parità con le altre persone”.

