Martedi 1 novembre 9ª edizione della “Corsa dei Santi”

di Aldo Zaino – L’A.S.D. Corsa dei Santi, con la gestione tecnica di Romaratona Srl, organizza martedì 1° Novembre 2016, la 9ª edizione de “La Corsa dei Santi”.

Come sempre l’evento si svolgerà su due percorsi, uno agonistico di 10,5 km omologato FIDAL per gli atleti e uno di 3 km aperto a tutti. La partenza e l’arrivo avverranno in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro, dove Papa Francesco dopo l’arrivo benedirà i partecipanti.

La Corsa dei Santi, anche nella sua nona edizione ripropone la validità dei suoi temi: lo sport come valore costruttivo della persona, Ognissanti come festa che ricorda ai cristiani coloro che indicano il cammino, la solidarietà come impegno comune verso chi chiede aiuto.

Con questi concetti oltre di 7.000 runner si ritroveranno ancora una volta a percorrere il cuore di Roma con il passo ritmato dalla bellezza dalla quale saranno avvolti, perché la Corsa dei Santi è, a detta degli esperti, una delle corse più belle al mondo.

La partenza – come nelle precedenti edizioni – sarà alle ore 10 da piazza Pio XII, e interesserà un percorso che toccherà i punti più belli e interessanti della Capitatale: Largo Argentina, via del Plebiscito, via dei Foro Imperiali, piazza Venezia, Piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, Basilica di San Giovanni, e di Santa Maria Maggiore, via Vittorio Emanuele II, via della Conciliazione con arrivo in Piazza Pio XII.

Per i concorrenti è previsto un deposito borse. Sarà disponibile nei pressi della partenza e arrivo. Ritrovo e Partenza: Il ritrovo è previsto dalle ore 8:00 in via Paolo VI e la partenza alle ore 10:00 in Piazza Pio XII (antistante Piazza San Pietro). Tempo massimo di Gara: Il tempo massimo è di 1 ora e 30’. Ristoro sono previsti un ristoro intermedio ed uno finale.

Ritiro pacco gare: Il pacco gara ed il pettorale potranno essere ritirati da domenica 30 a lunedì 31 ottobre, dalle ore 10:00 alle 20:00, presso l’Opera Don Guanella Via Aurelia Antica 446 – nella “Sala del Chiodo”. Gli iscritti con RUNCARD dovranno esibire l’originale del certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, inviato in copia all’atto dell’iscrizione. Gli atleti iscritti individualmente (non tramite lista di società) e provenienti da fuori Roma possono ritirare il pettorale la mattina della gara in Piazza del Sant’Uffizio (uscita pedonale Terminal Gianicolo), dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Dopo tale orario NON sarà possibile in alcun modo ritirare il pettorale.

A tutti i partecipanti della nona edizione della Corsa dei Santi verrà consegnata all’arrivo una medaglia- ricordo dell’evento