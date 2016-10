Meda (MB). Sabato 19 novembre un grande evento dedicato all’atletica e al podismo verrà organizzato a Meda dal brand IOVEDODICORSA in collaborazione con la palestra 20°Hours Club Meda, Colnaghi Bike, il supporto di Atletica Meda, G.S. Avis Seregno, Marathon Club Seveso, Runners Desio, Valxer Triathlon Team e con il patrocinio della Città di Meda.

Protagonista di questo pomeriggio sportivo Giorgio Rondelli, allenatore di atletica di fama internazionale tra i più titolati in Italia che racconterà la sua vita, la storia dell’atletica vista coi suoi occhi e che gli ha portato in dote 103 campionati Italiani di differenti categorie e specialità, accanto ai prestigiosi titoli Mondiali e Olimpici.

Ma non saranno solo parole quelle del Prof. Rondelli. Ci sarà anche, e soprattutto, la possibilità di poter effettuare una sessione di allenamento in corsa creata apposta per questa occasione per atleti e podisti di ogni livello che vorranno mettersi a confronto con la sua esperienza.

Le iscrizioni gratuite, limitate a 100 partecipanti dovranno essere effettuate entro e non oltre lunedì 14 novembre via email all’indirizzo info@iovedodicorsa.com, presso 20 Hours club in Via Luigi Einaudi 67/69 a Meda.

GIORGIO RONDELLI

PROGRAMMA Sabato 19 novembre 2016

ore 14.00 registrazione iscritti presso la palestra

20 Hours club Via Luigi Einaudi 67/69 Meda

ore 14.30 incontro con GIORGIO RONDELLI “ Da Los Angeles a Rio”

Da Los Angeles a Rio” ore 16.00 allenamento collettivo al Parco Porada Seregno

Seregno ore 17.00 ristoro e saluti

ATTENZIONE

Evento limitato a 100 partecipanti per i quali sono garantiti: stage pack, servizio ristoro, spogliatoi e docce messi a disposizione dalla palestra 20 Hours club.

REGOLAMENTO/ISCRIZIONE PARTECIPANTI

L’evento è gratuito e prevede un numero massimo di 100 iscritti.

Le iscrizione dovranno essere effettuate entro e non oltre lunedì 14 novembre

via email all’indirizzo info@iovedodicorsa.com, presso la palestra 20 Hours club o direttamente in loco il 19 novembre in caso di posti vacanti.

Le iscrizione si chiuderanno al raggiungimento di 100 iscritti.

Non é possibile partecipare all’allenamento senza essere preventivamente iscritti.

L’allenamento si svolgerà anche in caso di pioggia

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare senza preavviso il programma in caso di eventi non dipendente dalla loro volontà.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti dell’evento saranno disponibili su:

– http://iovedodicorsa.com/index.php/news

– IOVEDODICORSA social nework (FB, G+,Twitter, Instagram, CiaoRunner)

Per informazioni contattare:

email: info@iovedodicorsa.com

Marco Frattini

