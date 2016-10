Legge sul cinema Che legge se non prevede la resa accessibile?

Il testo della legge sul Cinema uscita dall’aula del Senato nonostante le modifiche apportate dalla Commissione non va nella direzione giusta in tema di resa accessibile per le persone con disabilità sensoriale .

L’Apic condivide la riflessione e le richieste rivolte segnatamente al ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini e al sottosegretario allo Sviluppo Economico Antonello Giacomelli da Daniela Trunfio a nome di Torino +Cultura Accessibile del quale L’APIC è partner “non può non contemplare una normativa riguardante la resa accessibile dei film, in linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che da quasi otto anni è Legge del nostro Paese. Forse si è ancora in tempo?”

Secondo L’APIC si è ancora in tempo , anzi il tempo lo si deve trovare ,si deve fermare per fare in modo che dalla Camera esca una Legge senza dimenticanze per l’accessibilità per tutte/i

Ecco il link per leggere l’aticolo pubblicato da Superandoit

http://www.superando.it/2016/10/18/inserire-la-resa-accessibile-in-quella-legge-sul-cinema/ La Petizione online sta avendo un ottimo successo

è importante sostenerla ecco il link :

https://www.change.org/p/unione-italiana-ciechi-fermiamo-la-legge-sul-cinema

Grazie a tutte/i

Paolo De Luca per l’APIC

