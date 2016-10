La commovente storia della bimba sorda che ama Supergirl

I social network ci regalano un’altra storia molto commovente, che vede come protagonista Kaylieann, una bimba che sfortunatamente è sorda. Ama alla follia i personaggi di Supergirl e di Superman, e da quel che racconta il papà indossa sempre i costumi dei suoi supereroi preferiti.

di Francesco Ferrara

La foto dell’album di classe con il costume di Supergirl

Nel giorno della foto dell’album di classe Kaylieann non ha avuto dubbi, ha voluto indossare il costume della sua eroina preferita, Supergirl. Con orgoglio il papà ha voluto postare su Reddit la foto, che ha ricevuto tanti commenti positivi.

La piccola Kaylieann chiama la sua eroina Pootergirl poiché non riesce a sentire la “esse”, ma ai genitori non interessa, l’unica cosa importante è che lei sia sempre felice e sorridente.

I consigli social per apprendere il linguaggio dei sordi

Su Reddit la foto di Kaylieann ha fatto furore, e molti utenti sono rimasti talmente commossi da dare consigli ai genitori per entrare nel mondo della figlia.

C’è chi suggerisce di comprare due copie di un libro e di leggerlo con lei, in modo che possa associare più facilmente un suono ad un segno grafico. Intanto i genitori stanno già imparando il linguaggio dei segni per non far sentire sola la piccola Kaylieann.

