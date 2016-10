“Io Kitchen”, la cucina che aiuta i disabili

domenico di sanzo – roma

Gli ideatori di questo tavolo che ruota su se stesso, dotato di tutto ciò che è necessario per preparare un pasto, dal lavandino al piano cottura, sono due giovani toscani di Firenze, Andrea Bruni e Valerio Monticelli. «Non è l’operatore che si muove e la cucina sta ferma, ma è il contrario, è la cucina a muoversi», dice Andrea Bruni. Io kitchen si muove attraverso un’applicazione con comando vocale, ed è utilizzabile sia da un disabile che da un normodotato, che di solito vive con la persona affetta da disabilità.

L’idea, la prima in Italia, nasce dalla tesi di Laura di Valerio Monticelli, il socio di Andrea. Dice Andrea Bruni: «Noi abbiamo proposto la nostra idea ai più grandi produttori di cucine a livello italiano, soltanto Electrolux ci ha dato un feedback positivo». La distribuzione da parte di questa azienda si è poi stoppata per problemi di soldi: «Loro erano interessati a distribuire il prodotto solo se io e il mio socio ci fossimo accollati il costo di prototipazione dell’oggetto, preventivato in 22.500 euro, che era una cifra fuori dal nostro budget». La cucina per disabili Andrea e Valerio stanno provando a distribuirla attraverso la “maker economy”, quindi con la collaborazione tra artigiani che realizzano il blocco di movimentazione e poi si servono di altri artigiani per completare le attrezzature che servono per la cucina. «Gli ordini già ci sono – spiega Andrea Bruni – ma siamo alla Maker Faire anche per avere l’opportunità di conoscere possibili investitori e per vedere se riusciamo a fare il salto di scala, dall’artigianato al prodotto industriale». Infine confessa: «All’inizio noi proponevamo questo prodotto solo per la nicchia di mercato riferita ai disabili, però ricevevamo pochissime attenzioni, è andata meglio quando abbiamo cominciato a dare una connotazione più neutra alla nostra cucina, anche per normodotati».

