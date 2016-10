Intervento pionieristico al Santobono di Napoli per restituire l’udito a un piccolo paziente

Milano, 12 ottobre 2016 – Domani, presso l’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, il Dott. Antonio Della Volpe, Responsabile U.O.S.D. Chirurgia protesica della Sordità infantile, effettuerà un intervento innovativo su un piccolo paziente affetto da una rarissima malformazione congenita della coclea che lo rende completamente sordo.

La complessa operazione chirurgica prevede l’inserimento di un elettrodo speciale, personalizzato ed ideato appositamente da MED-EL, leader tecnologico mondiale nel campo degli impianti per l’udito, e una delle aziende pioniere del settore.

“MED-EL è costantemente al lavoro per raggiungere nuovi standard e creare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze personali di ogni paziente, soprattutto i più piccoli. Per questo lavoriamo con il massimo impegno per fornire impianti uditivi sempre più tecnologici, sicuri e confortevoli.”, afferma la Dottoressa Ingeborg Hochmair, co-fondatrice e CEO di MED-EL.

I costi di questo speciale e rivoluzionario impianto saranno interamente coperti da Fondazione Akusia Onlus, ente basato a Milano, che nasce con l’intento di sostenere ed aiutare individui, associazioni e progetti volti a migliorare la vita di chi è affetto da disabilità comunicative di vario genere e grado. La Fondazione si propone anche come punto di riferimento verso tutti quei settori che si occupano di beneficenza e ricerca scientifica nel settore dell’ipoacusia. Inoltre, contribuisce direttamente con finanziamenti e diversi tipi di contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o degli enti che si prefiggono iniziative o attività di solidarietà sociale.

“Abbiamo scelto di finanziare questo progetto perché crediamo nel Dott. Della Volpe, nella sua equipe e nella struttura ospedaliera che li accoglie. L’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, è fra le eccellenze del nostro Paese e il Dott. Della Volpe è tra i migliori chirurghi e pionieri in questo campo.”, ha affermato l’Avvocato Giuseppe Lomboni, Presidente di Fondazione Akusia Onlus.

“Grazie al supporto di Fondazione Akusia Onlus, siamo stati in grado di aiutare questo piccolo paziente, e potremmo aiutarne altri come lui nel prossimo futuro. Questo tipo di malformazione comporta molti rischi e il piccolo dovrà sottoporsi a successivi controlli e risonanze magnetiche, ma grazie all’elettrodo creato da MED-EL, sarà in grado di farlo in completa sicurezza.”, ha dichiarato il Dott. Antonio Della Volpe, Responsabile U.O.S.D. Chirurgia protesica della Sordità infantile all’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

Fondazione Akusia Onlus La Fondazione Akusia Onlus nasce per sostenere ed aiutare individui, associazioni e progetti finalizzati a migliorare la vita di chi affronta quotidianamente le disabilità comunicative, proponendosi anche come punto di riferimento verso tutti quei settori che si occupano di beneficenza e ricerca scientifica nel settore dell’ipoacusia. Promuove convegni, seminari, conferenze e dibattiti in collaborazione con Università, Ospedali e Centri di Ricerca, per dare una spinta concreta e diretta al miglioramento delle competenze relazionali e delle condizioni di vita dei soggetti affetti da patologie comunicative di qualsiasi genere, contribuendo così anche alla diffusione di cultura e conoscenze in questi ambiti. La Fondazione svolge inoltre attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali: sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle patologie limitative delle capacità comunicative di qualsiasi genere, ivi compresa l’ipoacusia in ogni sua forma, e promuovere iniziative di raccolta fondi da destinare ad attività istituzionali. www.akusiaonlus.it

