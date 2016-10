Fotografia Festival Internazionale, XV edizione

Al via nelle sale del Macro di via Nizza, Fotografia-Festival Internazionale di Roma. L’evento espositivo, che ospita fotografi di fama internazionale, è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura. Quest’anno il Festival, giunto alla sua XV edizione, è dedicato alla città di Roma.Tema ispiratore, “Roma, il mondo”.

Il soggetto, scelto in occasione del duecentesimo anniversario della pubblicazione del primo volume di Viaggio in Italia di Goethe, vuole sottolineare come Roma rappresenti sempre un grande crocevia d’incontro della cultura internazionale dell’arte fotografica contemporanea.

Il festival raccoglie numerose mostre e progetti, tra questi l’elemento più rappresentativo e atteso è la Rome Commission – inaugurata nel 2003 da Josef Koudelka – affidata quest’anno a quattro fotografi internazionali: Roger Ballen, Jon Rafman, Simon Roberts, Leo Rubinfien. Nella grande mostra collettiva principale, curata da Marco Delogu, confluiscono i lavori di tutti i fotografi delle passate edizioni della Rome Commission: Josef Koudelka, Olivo Barbieri, Anders Petersen, Martin Parr, Graciela Iturbide, Gabriele Basilico, Guy Tillim, Tod Papageorge, Alec Soth, Paolo Ventura, Tim Davis, Paolo Pellegrin, Hans Christian Schink e lo stesso Marco Delogu. A questi si aggiungono quelli della XIV edizione.

Le altre mostre del Festival: Pino Musi Opus, Alfred Seiland Imperium Romanum, Martin Bogren Rome portraits, Pier Paolo Pasolini, Kate Steciw & Letha Wilson Fold and unfold.

Nell’ambito della rassegna viene presentato il progetto Muri Socchiusi: video, frames e fotografie narrano gli interventi artistici realizzati, a partire da marzo 2016, sulle pareti interne di “Regina Coeli”, che per la prima volta si apre all’arte, grazie all’operatività e la creatività di tre artiste fotografe e video-maker: Laura Federici, Camelia Mirescu e Pax Paloscia e di alcuni detenuti del carcere. Il progetto è promosso da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Macro, Direzione Casa Circondariale “Regina Coeli” in collaborazione con VO.RE.CO – VOlontari REgina COeli e con Shakespeare and Company2, e curato da Claudio Crescentini.

Altro progetto è Jubilee People, una storia visiva raccontata da Carlo Gianferro eTommaso Ausili attraverso i ritratti dei pellegrini che sono passati durante l’ultimo Giubileo: suore, giovani seminaristi, membri di confraternite, venditori di souvenir, cattolici ortodossi, scout, militari, semplici fedeli, ecc…

Inoltre, Daniele Molajoli e Flavio Scollo presentano Distruzione / Ricostruzione, un reportage di scatti inediti che racconta la storia dei luoghi danneggiati dal sisma dello scorso agosto in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. La mostra è dedicata alla raccolta fondi per il restauro di alcuni beni storico-artistici di Amatrice e delle altre zone colpite. L’iniziativa è in collaborazione con Poste Italiane.

A corollario delle mostre principali, prosegue l’impegno del Festival nella promozione di giovani talenti e nuovi linguaggi fotografici con i numerosi premi e call: Open Call for Artists , Premio Graziadei per FOTOGRAFIA, e Premio IILA.

Oltre alla collaborazione con il British e con l’Istituto Italiano Latino Americano, Fotografia Festival consolida le sue relazioni internazionali accogliendo anche quest’anno esposizioni collaterali e mostre fotografiche ospitate da importanti Accademie di Cultura straniere: Willi Moegle – Otto Steinert, Accademia Tedesca di Villa Massimo; A View of One’s Own: Tre fotografe a Roma. Esther Van Deman, Georgina Masson, Jeannette Montgomery Barron, American Academy in Rome.

Come di consueto, il pubblico del festival viene coinvolto con incontri e talk. Primo appuntamento sabato 22 ottobre alle 17 con Paolo Rumiz e il suo viaggio sull’Appia Antica.

MACRO Museo d’Arte Contemporanea Roma

via Nizza, 138

21 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

Orari: da martedì a domenica ore 10.30-19.30

Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima.

Info mostra: 060608 (tutti i giorni ore 9 – 21), www.fotografiafestival.it; www.museomacro.org

