Fixed, la carrozzina di design personalizzabile come un accessorio

Danilo Ragona è torinese, ha 38 anni, è designer e imprenditore ed è paralizzato dalla vita in giù da quando ne aveva 21, a seguito di un grave incidente.

Danilo non ha mai smesso di credere nella vita: la disabilità vissuta su una carrozzina si è così trasformata da limite a libertà. Tanto che nell’estate 2016 Danilo, insieme all’amico Luca Paiardi, sono stati protagonisti di Viaggio Italia, un’avventura in carrozzina lungo lo Stivale che li ha portati in giro per l’Italia e all’interno delle unità spinali degli ospedali: un messaggio di speranza per affrontare la disabilità con coraggio, libertà e autonomia.

di Valentina Sorci –

FIXED LA CARROZZINA CON LE RUOTE A COLORI

Nel 2008 Danilo fonda la sua impresa, Able To Enjoy. Oggi, da imprenditore e designer (nel 2011 ha vinto il premio Compasso d’oro ), Danilo Ragona crea Fixed, carrozzine per disabili superleggere, supermaneggevoli: si chiudono con un gesto, possono essere ritirata in uno zaino (che è appunto il packaging di Fixed) e occupano il posto di un bagaglio a mano. Vivere a colori. È questo il messaggio che Danilo rivolge a tutti coloro che, come lui, sono costretti su una carrozzina. L’imprenditore disabile mette, quindi, le ruote colorate alle carrozzine: Fixed è totalmente personalizzabile, con 11 colori e oltre mille differenti combinazioni possibili che è possibile configurare con facilità online.

CARROZZINA, UN ACCESSORIO DA VIVERE

Perché la disabilità non deve essere un limite e la carrozzina deve diventare un accessorio da vivere, da interpretare con il proprio stile, per raccontare se stessi. Non è un caso che proprio Fixed è tra i protagonisti di Modelle & Rotelle, la sfilata per modelle in piedi e in carrozzina, in occasione della Milano Fashion Week organizzato dalla Fondazione Vertical il il 3 Ottobre 2016 all’Unicredit Pavillion di Milano.

FIXED MONTA RUOTE DA CICLISTI

Fixed, inoltre, è una carrozzina altamente innovativa: non monta ruote standard da carrozzina che si trovano solo nelle ortopedie ma ruote da bicicletta fixed raggio 26 e 28 pollici. Da ausilio medicale a carrozzina da indossare, da limite a possibilità. Fixed è l’augurio che tutti possano muoversi in libertà, senza limiti e barriere, non soltanto architettoniche