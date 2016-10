Il cuore grande dei Lions, donato un pc all’associazione aiuto Dsa

Un computer ed una stampante (con relativo corredo di cartucce) sono stati donati dal Lions Club “Colli Spezzini” all’Associazione di promozione sociale Aiuto DSA La Spezia Onlus che, dal 17 giugno 2013, si occupa di aiutare i ragazzi con difficoltà o disturbi di apprendimento e con bisogni educativi speciali, le loro famiglie e la scuola: 260 soci, tra genitori, insegnanti, psicologi, tutor e tecnici dell’apprendimento, educatori e logopedisti.



La consegna, avvenuta il 18 Ottobre presso il circolo dipendenti Carispezia, si è svolta alla presenza della Presidente dell’Associazione Aiuto DSA La Spezia ONLUS Consuelo Casella, dell’esperto nei processi di apprendimento Dottor Riccardo Magnani, della psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Francesca Ambrosi, del Presidente del Lions Club “Colli Spezzini” Dorror Alessandro Belloniinsieme al terzo Vicepresidente Roberto Galli.

Il service tecnologico rientra nell’ambito del sostegno al progetto “Mille Modi di Leggere e di Studiare”, patrocinato dal Comune della Spezia.

Il Computer e la stampante donati dai Colli Spezzini saranno collocati in un’area dedicata presso la biblioteca civica “P. M. Beghi”, la quale ha inoltre dotato lo spazio didattico di numerose risorse come, ad esempio, audiolibri, e-books ad alta leggibilità e libri in L.I.S. che allegano al testo una traduzione nella lingua italiana dei segni, oltre a metodi di studio personalizzati e software didattici, indirizzati anche a dislessici, ipovedenti, ipoacusici e stranieri.

http://www.cittadellaspezia.com