Il CSV e i volontari teramani presentano le campagne su ‘povertà e disabilità’

Il Centro Servizi per il volontariato della provincia di Teramo ha organizzato per venerdì 21 ottobre 2016 la “Giornata della Comunicazione Sociale”, un evento – oggi presentato a Teramo, in municipio, nella conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente e il direttore del CSV, Massimo Pichini e Mauro Ettorre, e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Eva Guardiani – dedicato alla promozione delle campagne di sensibilizzazione realizzate dai volontari teramani su alcuni temi particolarmente attuali

By

L’evento, organizzato con il sostegno del Comune di Teramo e della Fondazione Tercas, è strettamente legato ai laboratori formativi sulla comunicazione organizzati annualmente dal CSV in favore delle associazioni. Sulla scia dell’esperienza maturata, quest’anno si è pensato di creare un collegamento tra la formazione e il territorio, mettendo l’esperienza formativa dei volontari al servizio della collettività.

In particolare, lo scopo è stato quello di costruire insieme ai volontari alcune campagne di comunicazione sociale per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della povertà e della disabilità e per promuovere una maggiore adesione all’opera e alla solidarietà espresse gratuitamente dal mondo del volontariato. I manifesti saranno affissi a Teramo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

Sul tema della disabilità hanno lavorato le seguenti associazioni e realtà locali: Associazione italiana Persone Down, Piccola Opera Charitas, Associazione italiana sclerosi multipla, Associazione sordi italiani, Dimensione volontario, Associazione “A modo tuo”, Autismo Abruzzo. Sul tema della povertà, invece, hanno operato: Gli Scriccioli di Serafino, Banco di solidarietà di Montorio, Banco di Solidarietà di Teramo, Centro di accoglienza Dono di Maria, Gruppi di volontariato Vincenziano, Caritas Diocesana, Cooperativa L’Aquilone.

I laboratori, coordinati dal giornalista e direttore della rivista “Cuore Volontario” Nicola Catenaro, hanno visto la partecipazione in qualità di docenti di: Gabriele Di Donato, copywriter e consulente di varie agenzie pubblicitarie nazionali; Armando di Antonio, fotografo della rivista “Cuore Volontario” e autore delle foto dei manifesti; Francesca Della Monica, direttore creativo della società Spinosi Marketing Strategies Srl.

I lavori realizzati dai volontari saranno presentati venerdì 21 ottobre, nella sede del CSV, a Piano D’Accio, in via Salvo d’Acquisto 9, alle ore 17.30, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti della comunicazione sociale.

Il convegno prevede, dopo i saluti istituzionali del presidente del CSV di Teramo, Massimo Pichini, e dei rappresentanti del Comune e della Fondazione Tercas, le testimonianze delle associazioni partecipanti e l’intervento di un esperto, Roberto Bernocchi, docente di comunicazione all’Università IULM Milano e consulente della Fondazione Pubblicità Progresso.

https://certastampa.it/