Croce Verde Mombercelli inaugura i nuovi mezzi per il trasporto disabili

Domenica 9 ottobre, a Vinchio, la Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Mombercelli inaugurerà due nuovi automezzi per il trasporto delle persone disabili

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 10.30 in piazza San Marco a Vinchio, alle ore 11 si assisterà all’alzabandiera e alla funzione religiosa. A seguire, la benedizione dei mezzi e il rinfresco.

«Con grande entusiasmo – commenta il presidente della Croce Verde Mombercelli, Bruno Rondi – ho il piacere di annunciare a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i militi l’arrivo di due nuovi automezzi attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina. Il rinnovo del parco mezzi è fondamentale per garantire la massima sicurezza e un elevato standard qualitativo dei servizi.

Un mezzo è stato interamente finanziato dalla Fondazione la Stampa Specchio dei Tempi Onlus che ringraziamo per la sensibilità e la generosità, madrina all’inaugurazione sarà Elisa Schiffo corrispondente della testata giornalistica.

Il secondo mezzo è stato acquistato grazie al contributo dei cittadini che hanno scelto di destinare alla nostra associazione il 5 per mille e al lavoro di tutti i nostri volontari. Abbiamo deciso di dedicare questo mezzo in ricordo di Oscar Walter Perelli e Remo Capello come segno di ringraziamento alla famiglia Perelli di Mombercelli, da sempre vicina e sensibile alle necessità della nostra associazione, la madrina sarà Ingrid Perelli.

La scelta della piazza di Vinchio naturalmente non è casuale, il nostro intento è quello di tornare tra la gente e lo vogliamo fare andando nelle piazze dei Comuni del nostro territorio per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci danno la forza di continuare la nostra missione».

La Croce Verde di Mombercelli nasce nel dicembre del 1985 e dal 1993 aderisce all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Oggi si avvale dell’impegno di 110 volontari, 4 dipendenti e 8 ragazzi del Servizio Civile Nazionale grazie ai quali svolge circa 5.000 servizi all’anno percorrendo 250.000 chilometri. Dal 2003 è postazione convenzionata con la Centrale Operativa 118 di Alessandria con un mezzo di soccorso di base a copertura del territorio.

Grugliasco (To), 4 ottobre 2016

