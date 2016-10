Corsi gratuiti per giovani disoccupati. Opportunità di formazione a Latina e Formia per i giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano

(N.B.) Il Centro Europeo di Studi Manageriali, ente di formazione professionale accreditato alla Regione Lazio, ha attivato una serie di iniziative gratuite dedicate ai giovani disoccupati.

Grazie al progetto Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, sono disponibili corsi gratuiti, in partenza tra Novembre e Dicembre 2016, che permetteranno di acquisire professionalità e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro.

Tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni, residenti in Italia, compresi i cittadini comunitari o extra UE con regolare permesso di soggiorno, potranno iscriversi gratuitamente ad uno dei corsi presenti nel catalogo Regionale tra cui:

Operatore della ristorazione – 150 ore;

Tecnico ambiente e sicurezza – 120 ore;

Operatore amministrativo segretariale – 150 ore;

Operatore del verde – 100 ore;

Interprete in lingua dei segni italiana – 80 ore;

Tecnico del Marketing turistico – 140 ore;

Operatore del punto vendita – 120 ore (con stage).

Aderire a Garanzia Giovani è semplicissimo: è sufficiente, infatti, completare la relativa procedura on-line attraverso i siti dedicati (www.regione.lazio.it/LazioLavoro o http://www.cliclavoro.gov.it) oppure recandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego della propria città. Per richiedere ulteriori informazioni sui corsi e le modalità di adesione è possibile contattare il Centro Europeo di Studi Manageriali – Formia – via Lavanga 97/99; | tel. 0773.624471; 0771.771676; e-mail: garanziagiovani@centroeuropeo.it. Sito web: www.centroeuropeo.it Pagina facebook: www.facebook.com/formazione.centroeuropeo/

