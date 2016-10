Una conferenza sulle “Le varie forme…del pane” alla Croce Verde di Torino

Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino invitano alla conferenza “Le varie forme… del pane” che si terrà giovedì 20 ottobre alle ore 20.45 presso la sede della Croce Verde in via Dorè 4 a Torino.

L’intervento della nutrizionista, la dottoressa Serafina Petrocca, spazierà dalla storia del pane al tipo di farine e di lievitazione usate, dal valore nutrizionale a come viene consumato questo alimento immancabile sulle nostre tavole, a merenda a colazione o in accompagnamento ai pasti principali.

Si parlerà inoltre delle diverse varianti del pane dovute agli ingredienti, alla preparazione, alla forma, del pane fresco, di quello industriale, dei panini arricchiti con semi, noci, olive e molto altro.

L’ingresso è libero, il ricavato delle eventuali offerte andrà in un fondo della Croce Verde Torino per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il soccorso.

La Croce Verde Torino, associata Anpas, grazie ai suoi 1.306 volontari e 79 dipendenti effettua oltre 76mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 1.200.000 chilometri. La Croce Verde dispone di 53 ambulanze, 4 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 26 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile.