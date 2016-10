Casa, le informazioni arrivano sul cellulare

Stop alle file per sapere a che punto è la domanda di casa popolare o di contributo affitto, il Dipartimento Politiche Abitative ha infatti dato il via a InfoCasa, servizio informativo che consente di conoscere posizione in graduatoria per le richieste di alloggi ERP (bandi 2000 e 2012) e stato dell’arte della domanda di contributo. In parallelo vanno online le pagine del Dipartimento, qui nel nostro portale, completamente riorganizzate per aree tematiche e facilmente consultabili.

Per ricevere InfoCasa si compila un modulo, online o allo sportello, per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel rispetto delle norme sulla privacy), quindi le notizie si possono avere per e-mail o su Whatsapp. A quel punto l’informazione essenziale su domanda di casa popolare e contributo affitto arriva sul telefonino e sul pc (vedi la news del Dipartimento).

Novità, come si diceva, anche per le pagine web: il Dipartimento semplifica e rende più facilmente accessibili informazioni e contenuti, accorpandoli in tre macro-aree: edilizia residenziale pubblica, interventi sostegno abitativo, emergenza alloggiativa C.A.A.T. Ogni area si articola poi in temi specifici (vedi la slide). Il tutto a costo zero, con personale interno formato alla bisogna.

Per il Dipartimento si tratta di un “punto di svolta per la comunicazione con il cittadino. L’obiettivo del nuovo sito è infatti quello di diventare in breve lo strumento principale di comunicazione”, grazie a una serie di requisiti: “semplicità d’uso, completezza delle informazioni contenute e tempestività nella pubblicazione degli aggiornamenti, secondo le linee guida della trasparenza”.

