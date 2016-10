Biblioteca ISSR: ‘Sulla responsabilità pedagogica. Quando l’Arte incontra la Poesia’

Io abito il mio cervello come un tranquillo possidente le sue terre. Per tutto il giorno il mio lavoro è nel farle fruttare, il mio frutto nel farle lavorare. Valerio Magrelli

Un incontro per tutti (genitori, studenti, insegnanti, educatori, bibliotecari, pedagogisti, artisti, poeti), in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti del Bambino (20 novembre), in cui la presentazione di Trama, il libro d’artista ospitato nel suggestivo catalogo dell’Atelier InSigna, rappresenterà lo spunto per una riflessione sulla Pedagogia attraverso un dialogo a più voci.

Venerdì 25 novembre 2016 alle ore 17:00 nella Biblioteca dell’Istituto Statale per Sordi di Roma Via Nomentana, 56

Laura Anfuso, autrice del testo, ne parlerà con le artiste Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga (http://www.atelierinsigna.com/), la Prof.ssa Simona Gasparetti (filosofa, docente universitaria, consulente filosofico), la Prof.ssa Beatrice Landucci (docente di lettere ed artista) e la Dott.ssa Francesca Tamberlani (giornalista e studiosa di letteratura per l’infanzia: http://www.milkbook.it/).

Laura Anfuso si occupa da tempo di Letteratura per l’Infanzia e di Editoria per Ragazzi (http://www.milkbook.it/intervista-laura-anfuso/). I suoi articoli figurano nelle riviste più importanti dedicate ai libri per bambini e ragazzi. Conduce percorsi di formazione-sostegno alla genitorialità e alla relazione genitori-figli: “L’adulto consapevole, mediatore tra il Libro e il Bambino”, anche seminari-laboratori dedicati alle mamme e alle future mamme. Da molti anni, inoltre, ricerca e sperimenta libri tattili oltre a progettare interventi di sviluppo e valorizzazione dell’Educazione Sensoriale (http://associazioneitalianaformatori.it/download/articoliln/2015/LN0215AnfusoTatto.pdf). E’ ideatrice e conduttrice di percorsi al buio per bambini, ragazzi e adulti. E’ stata membro della Giuria Senior in tutte e tre le edizioni del Concorso Italiano di Editoria Tattile Illustrata “Tocca a te!” (Padova, 17 giugno 2011; Genova, 20-22 settembre 2013; Reggio Emilia, 19-21 giugno 2015), il concorso organizzato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi in collaborazione con la Fondazione Robert Hollman, per sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale. La ricerca è continua, respira le possibilità di un fecondo dialogo tra linguaggi diversi. Da questo dialogo aperto, Laura Anfuso attinge per ideare eventi culturali per bambini ed adulti.

Ama e sperimenta la poesia (http://www.ilmattino.it/NAPOLI/PERIFERIE/libri-d-amp-39-artista-parma/notizie/1371161.shtml). La collaborazione con le MagnificheEditrici (http://www.lemagnificheeditrici.it/) ha visto già la realizzazione di Pagina e Libro ed Onda è in corso di realizzazione (Collana “LetterainParola”). Trama è il primo libro nato dalla collaborazione con Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga (Atelier InSigna).

Gianna Bentivenga è nata a Stigliano (MT) il 24/12/75. Compiuti gli studi superiori, si trasferisce a Roma dove ha inizio la sua formazione artistica. Si iscrive all’Accademia di Belle Arti presso cui nel 1999 consegue il diploma del corso di Pittura. Durante l’anno accademico 1998/99, è borsista Erasmus presso l’Academie voor Schone Kunsten di Antwerp in Belgio dove ha modo di approfondire lo studio delle tecniche dell’incisione. In questo periodo è ospite per alcuni giorni presso il Centro Frans Masereel Kasterlee, dove approfondisce lo studio della litografia. Nel 2006, ottiene uno studio alla Kunsthaus Tacheles di Berlino dove rimane per alcuni mesi. Ha partecipato a numerose rassegne artistiche nazionali ed internazionali. Nel 2000, vince il secondo premio e, nel 2004, riceve una menzione d’onore alla “VI Bienal internacional de Grabado”, Ourense (Spagna). Nel 2007, pubblica una sua incisione nella cartella Icone della collana “AMICI” in omaggio a Alexsandr Solzenicyn, a cura di Alessandro Piras e Antonio Mercuri, che sarà poi acquistata dall’Albertina di Vienna; edita As-solo, con un proprio testo, per Trart edizioni di Trieste. Nel 2012, svolge un progetto come artista in residenza in Romagna, a Montefiore Conca (RN) – Un Castello per le Arti; realizza il libro d’artista Inside con cui ottiene il premio Alvaro Becattini, XVIII edizione del concorso “VACA libri mai mai visti” – Ravenna. Nel 2013, è socio fondatore e Presidente dell’Associazione InSigna di Roma che si occupa della divulgazione e realizzazione di Libri d’Artista e Grafica d’Arte. Ha partecipato a diverse manifestazioni artistiche e le sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche in Italia e all’estero.

Maria Pina Bentivenga è nata a Stigliano (Matera) nel 1973. Nel 1991, si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia di Belle Arti, dove si diploma nel 1995 sotto la guida di Duilio Rossoni con cui collaborerà negli anni successivi. L’amore per il segno grafico, che nella sua ricerca trova forma nel puro disegno e nell’incisione calcografica, la porta a lavorare con determinazione fin dai tempi degli studi in accademia. Le sue incisioni e i suoi libri d’artista sono esposti in Italia e all’estero e fanno parte di collezioni tra cui l’Albertina di Vienna e l’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma. Espone in Italia e all’estero. È socio fondatore dell’Associazione InSigna di Roma che si occupa della divulgazione e realizzazione di Libri d’Artista e Grafica d’Arte e fa parte del direttivo dell’Associazione Incisori Contemporanei. Dal 2016, è nel consiglio direttivo della Fondazione Internazionale Renate Herold Czaschka per la creazione e divulgazione del Libro d’artista. Il suo percorso artistico è affiancato dall’insegnamento: dal 2000, insegna Tecniche grafiche Speciali e Grafica d’Arte presso la RUFA (Rome University of Fine Arts) e, dal 2010, insegna Tecniche dell’Incisione presso la Scuola d’Arti Ornamentali del Comune di Roma San Giacomo. Tiene workshop specialistici d’incisione, sul letterpress e sul Libro d’artista.

Simona Gasparetti è filosofa, formatrice e consulente filosofico, s’interessa alla relazione tra filosofia e medicina nella formazione degli operatori sanitari. Nell’università di Roma Tre è docente di Storia della filosofia, membro del consiglio scientifico del master in Etiche relazionali, filosofia in pratica e consulenza filosofica, titolare del corso di specializzazione in Medical Humanities, per la formazione del medico e del filosofo come figure professionali della cura. Dal 2003, coordina gruppi di pratiche filosofiche e progetti di formazione in comunità e organizzazioni. Ha operato per sedici anni come volontaria nella casa-famiglia per minori in difficoltà delle suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria a Trastevere, curando la formazione e la supervisione degli operatori laici. Collabora con la Comunità di Capodarco e con l’associazione Ryder. È cofondatrice della Scuola popolare di filosofia e cittadinanza, della Società italiana per la filosofia in pratica e dell’Assimss.

Beatrice Landucci è nata a Firenze dove ha vissuto i primi quattordici anni e vive a Frascati (Roma). Costruisce da sempre libri, ma solo da qualche anno ha iniziato a partecipare a rassegne e mostre di libri d’artista, ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti. Laureata in Materie Letterarie, dopo l’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, oggi insegna in un Istituto tecnico superiore. Ha conseguito il Master in Pedagogia della letteratura per ragazzi (Università RomaTre) e successivamente è stata docente in questo stesso Master di “Costruzione del libro per bambini”. Ha progettato ed aperto una biblioteca scolastica in un Istituto Comprensivo statale in un piccolo paese del Lazio, tenendo anche laboratori per bambini. Leggere, fotografare, viaggiare e scrivere racconti di viaggio sono le sue grandi passioni.

Francesca Tamberlani è laureata in Sociologia, giornalista professionista, appassionata e studiosa di letteratura per l’infanzia, mamma di due bambini con i quali sperimenta ogni giorno la magia della lettura condivisa.

Sul suo sito, milkbook.it, racconta le sue esperienze di lettura ad alta voce ai bambini e scrive recensioni di libri e app ritenuti meritevoli.

Organizza incontri di formazione sui benefici della lettura condivisa e aiuta genitori, educatori e adulti interessati a orientarsi nel panorama ampio della letteratura per l’infanzia.

Atelier InSigna

00154 Roma

