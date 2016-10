Bibliopride 2016, due giornate di lettura alla Biblioteca di Latina Scalo

Di Fiorenza Gnessi – Bibliopride, la Giornata Nazionale delle biblioteche, giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Per l’occasione l’Assessorato alla Cultura di Latina ha deciso di promuovere due giornate di eventi presso la Biblioteca comunale di quartiere a Latina Scalo, in Via del Murillo.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 13 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30: durante la giornata i volontari del progetto “Nati per leggere”, già attivi presso la Biblioteca centrale di Latina Aldo Manuzio, coinvolgeranno i bimbi sordomuti nella lettura di albi illustrati. La presenza e la traduzione di un interprete LIS renderà questo possibile.

Bibliopride continuerà venerdì 14, a partire dalle 10, con “Storie di viaggio”: un incontro di culture e racconti diversi letti in lingua originale e italiana grazie al supporto di mediatori linguistici. Alla lettura dei racconti, tratti dalla collana bilingue “Storiesconfinate”, edita da Carthusia, parteciperanno anche gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Camillo Caetani” di Latina scalo, con i rispettivi genitori.

