AXA Assistance in Italia lancia l’Assistenza Digitale

AXA Assistance, compagnia del gruppo AXA, primo brand assicurativo mondiale per l’ottavo anno consecutivo secondo la classifica Interbrand 2016, è protagonista nel mondo dell’assistenza su cinque aree di business: auto, salute, abitazione, travel, tutela legale e concierge.

La compagnia sviluppa i prodotti partendo dalle esigenze dei suoi partner fra i quali ritroviamo: compagnie di assicurazioni, banche, operatori del turismo, automotive e mondo affinity, utilities e grande distribuzione a cui propone soluzioni assicurative e servizi complementari ad alto valore aggiunto.

Gli assicurati di AXA Assistance possono contare su una rete globale di assistenza in Italia e all’estero. Solo in Italia il network conta più di 2.000 mezzi di soccorso, 540 officine, 8.000 medici, 550 strutture sanitarie e 200 società di ambulanze.

Un servizio digital al passo con i tempi

La filosofia che muove AXA Assistance è “put the customer first, do everything we can to serve our clients”… (Thomas Buberl, CEO di AXA Group).

Offre ai clienti servizi in linea con le loro esigenze, continuando il suo cammino di “compagnia digital”.

Dopo il lancio di Pedius, l’app mobile che permette alle persone non udenti di telefonare e di ricevere assistenza dalla centrale operativa, la compagnia è pronta per la promozione della digital assistance.

Il nuovo prodotto offre agli Assicurati la possibilità di un’assistenza per il ripristino dell’operatività di un apparato digitale o software che ha un malfunzionamento o che richieda un supporto per l’installazione e/o la riconfigurazione.

La digital assistance permette il ripristino di apparati home, quali: computer, desktop, stampanti, fax, scanner e multifunzione webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome e di apparati mobile, come computer portatili, tablet, phablet, smartphone.

AXA Assistance telefonicamente o attraverso il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing, chat oppure tramite mail, può mettere in contatto l’Assicurato con la piattaforma digitale per fornire l’assistenza necessaria. Nel caso in cui l’intervento da remoto non sia risolutivo, s’interviene presso il domicilio dell’Assicurato.

L’evoluzione verso il digitale che sta vivendo AXA Assistance si rispecchia anche all’interno dei nuovi spazi di lavoro che dallo scorso giugno ospitano la sua sede romana. All’avanguardia nelle tecnologie e nelle innovazioni adottate, rappresenta la prima entità del Gruppo AXA Assistance a realizzare il modello Nwow (New world of work) che riguarda l’organizzazione degli spazi lavorativi, le tecnologie a servizio dei dipendenti nonché un cambiamento culturale nel modo di lavorare.

