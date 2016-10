Anteprima assoluta: Tibetan Bed, il primo strumento per suonare il corpo

Presentato recentemente al mercato statunitense il nuovissimo apparato sonoro “Tibetan Bed” prodotto da VibroSonica® una startup innovativa promossa su Kickstarter, il famoso sito di crowdfunding in U.S.A. per progetti creativi.

Padova Italy

Il Tibetan Bed nasce dalla volontà di far provare ad una persona, la stessa emozione di uno strumentista classico nel tenere in mano il proprio strumento . Lo strumento musicale classico nasce per trasformare la vibrazione meccanica (l’arco del violoncellista che striscia sopra le corde), in vibrazione aerea (il suono che percepiamo). La tramissione meccanica delle vibrazioni è molto più forte e precisa di quella aerea, si pensi all’indiano che posava la testa sopra i binari per sentire quanto distante fosse il treno (cosa non percepibile dalle orecchie), oppure al violinista che per accordare il violino posa il diapason sulla testa o sul violino.

La vibrazione meccanica è quella delle campane tibetane per esempio, ma nel Tibetan Bed ha un ampiezza e una versatilità non paragonabili con altro. Dall’embrione di questo progetto, partito un paio d’anni fa, sono emersi incredibili campi di sviluppo anche per le persone con deficit sensoriali di varia natura; è interessante notare che tappandoci le orecchie sopra il Tibetan bed riusciremo a distinguere frequenze che non sentiamo con le orecchie libere e da qui nasce il paradosso che per percepire a pieno dobbiamo sentire meno…

La cura e l’artigianalità che confina con la liuteria con cui sono costruiti i Tibetan Bed ne identificano di fatto l’originalità e l’unicità in quanto ogni Tibetan Bed costruito interamente in legno ha delle caratteristiche uniche, proprio come ogni strumento musicale dello stesso liutaio ha caratteristiche simili ma differenti in base alle venature del legno, alla sua stagionalità, al suo habitat di crescita e tanto altro.

Il Tibetan Bed è il primo strumento elettroacustico per suonare e far vibrare il corpo a prescindere dal suo peso.

Percepire il suono e la musica attraverso il proprio corpo è l’esperienza che alcuni musicisti definiscono completa: “…è come sentire il contatto con il proprio strumento musicale.” , “…è come avere una mano su ogni strumento.” Ma l’esperienza va ben oltre: percepire fuori e dentro di sé la musica, aggiunge una nuova dimensione percettiva, è essere musica e diventare strumento musicale allo stesso tempo.

Tutti i Tibetan bed diffondono il suono in aria come un impianto stereo di ottima qualità, invece nel caso di un corpo disteso si adatta istantaneamente a trasmettere tutte le frequenze al corpo umano.

