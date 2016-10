Anche in Umbria un Corso sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS)

AIFA lis – Associazione Italiana di formazione e aggiornamento della Lingua dei Segni Italiana che ha come obiettivo lo studio, la promozione e la diffusione della Lingua dei Segni Italiana, in collaborazione con TUCEP – Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Umbria per la realizzazione di attività di formazione iniziale, superiore e continua, fa sapere che sono aperte le iscrizioni per il Corso di formazione della Lingua dei Segni Italiana – I° livello.

Il corso è finalizzato a conoscere la cultura e la lingua della comunità sorda e a fornire agli allievi competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo-gestuale attraverso un’adeguata formazione per poter svolgere professionalmente ed autonomamente il proprio lavoro anche in presenza di persone sorde con messaggi dall’Italiano parlato alla Lingua dei Segni e viceversa.

Tale iniziativa, nel pieno rispetto della legge 104/92 che prevede l’abbattimento delle barriere della comunicazione, ha come obiettivo la formazione di professionisti al fine di favorire una migliore integrazione sociale e culturale in ambito familiare, educativo, scolastico e professionale. Il corso di 150 ore avrà una durata complessiva di 6 mesi. Le lezioni sono tenute da insegnanti sordi madrelingua e interpreti LIS.

Le lezioni prevedono 2 incontri settimanali della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 24 ore mensili. La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze pari al 25% del totale delle ore. L’inizio del corso è previsto per il mese di novembre 2016. La sede del corso sarà presso TUCEP, Via Martiri 28 marzo n.35 – PERUGIA (c/o Villa A. Capitini, zona Ospedale Santa Maria della Misericordia). Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. Il numero massimo è stabilito in 20 allievi. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 ottobre 2016 secondo le seguenti modalità: All’indirizzo mail dercoli@tucep.org o a mezzo fax al numero 075/5738252. Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un Attestato di I° livello di Lingua dei Segni Italiana (con certificazione A1 e A2 del quadro comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere) rilasciato da AIFAlis – Associazione Italiana di Formazione e Aggiornamento della lingua dei Segni autorizzato dal MIUR con D.M. 170/2016. L’attestato darà diritto all’accesso al livello successivo.

Contatti Segreteria Organizzativa Referente: Debora ERCOLI (TUCEP): dercoli@tucep.org. – Recapiti telefonici: 075/5733102-5733188.

