Accessibility: la tecnologia per tutti da sempre una priorità di Apple

La tecnologia per tutti, capace di aiutare i disabili a superare le barriere: con un video dedicato all’Accessibility Apple apre la conferenza Hello Again

Una tecnologia per tutti, accessibile da tutti, pensata per essere subito una risorsa per superare ogni tipo di barriera: tutto questo è la tecnologia dietro il logo della Mela morsicata che Apple ha voluto mostrare con un filmato in apertura della conferenza di presentazione dei nuovi Mac “Hello Again”. Il filmato “Sady” (questo il nome della protagonista, Sady Paulson), è un video tutto dedicato all’uso delle tecnologie Apple per la disabilità che ha come obiettivo quello di raccontare come i prodotti Apple siano da subito accessibili e siano strumenti fondamentali per il superamento di ostacoli nella realizzazione delle cose più semplici.

di Sara Sturmhoevel | 27/10/2016

“Le persone pensano che avere una disabilità sia una barriera, ma non è il modo in cui la vedo io”. A dire, o meglio, a scrivere queste parole con un iMac è una ragazza disabile, Sadie Paulson. Sadie è protagonista del video di Apple che racconta di come la tecnologia Apple sia per tutti: Sadie usa lo Switch Control con un iMac per condividere e creare ciò che ama.

Sady non è solo la protagonista, ma è anche l’autrice di questo video sull’accessibilità: muovendo la testa può montare filmati, comunicare e creare. Il video ci racconta di come la tecnologia può essere per tutti: dopo Sadie nel video compaiono un ragazzo sordomuto comunica con un’amica grazie a FaceTime, un giovane non vedente che scatta una foto a suo figlio con un iPhone, una donna sulla sedia a rotelle può alzare le tapparelle senza fare sforzi ancora prima di alzarsi dal letto con un’app per iPhone, un uomo che indossa un apparecchio acustico lo regola con un tap mentre è all’aperto con i suoi amici, un bambino con DSA si concentra sulla storia grazie ad iPad e una ragazza corre sulla sua sedia a rotelle controllando la propria attività con Apple Watch.

I prodotti Apple hanno segnato la storia della tecnologia, alcuni di essi hanno segnato delle svolte nella storia dell’uomo e questa specie di miracolo si ripete ogni volta che aiutano chi vive una disabilità di qualsiasi tipo a superare una barriera, a migliorare la propria qualità della vita, a vivere serenamente la propria quotidianità o a realizzare il proprio sogno.

Accessibilità è uno dei valori in cui Apple crede e per spiegare come i prodotti Apple siano semplici, intuitivi, facili da utilizzare e per essere d’aiuto nel superamento delle barriere. Ora all’accessibilità dei suoi prodotti Apple ha dedicato una nuova pagina del sito. “La tecnologia più potente in tutto il mondo è la tecnologia che tutti – si legge nella pagina dedicata all’Accessibility – , compresi i disabili possono utilizzare. Per lavorare, creare, comunicare, rimanere in forma e divertirsi. Quindi non progettiamo prodotti per alcune persone o anche la maggior parte delle persone. Noi li progettiamo per ogni singola persona”.

Nel video in calce all’articolo sono presenti anche le descrizioni audio con i riferimenti ai prodotti e ai programmi utilizzati dai protagonisti del video

