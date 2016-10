11 bandi di collaborazione per l’Università di Lingue a Ragusa

L’Università degli Studi di Catania ha emanato 11 bandi di collaborazione per tutorato da svolgere presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa.

Le figure ricercate sono da impiegare nelle attività di collaborazione tutorato al fine di colmare le esigenze della SDS di Ragusa e svolgeranno attività di insegnamento di Lingue straniere

Ogni bando ha validità fino a giorno 11 ottobre 2016, termine ultimo per presentare le domande. Di seguito elenchiamo le posizioni aperte con in allegato il bando per ciascun incarico. Attraverso la consultazione di quest’ultimo si potranno avere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, sui requisiti richiesti e sulle modalità di invio delle candidature.

Affidamento di 2 incarichi di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di insegnamento di Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 46 ore, per ogni collaboratore è di € 1132,52, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione araba I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62 , inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione cinese I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione francese I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24162, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione angloamericana I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento di due incarichi di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione giapponese I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 46 ore, per ogni collaboratore è di € 1132,52, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62 , inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione inglese I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento di due incarichi di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione portoghese I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 46 ore, per ogni collaboratore è di € 1132,52 , per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione spagnola I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua italiana. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 91 ore, è di € 2240,42, per una remunerazione oraria lorda di € 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

Affidamento incarico di collaborazione per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per fornire supporto alle attività didattiche di Lingua e traduzione tedesca I. Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04, per una remunerazione oraria lorda di 24,62, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione. Di seguito il bando con i dettagli e la domanda di partecipazione.

