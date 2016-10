10 ottobre 2016: Giornata Mondiale della Salute Mentale

La salute oltre che essere il bene più prezioso, è anche tra le preoccupazioni più importanti dell’uomo d’oggi per la sua difesa, cura e promozione sociale, ma spesso molto “esposta”.

Il 10 ottobre è la data in cui, è bene non dimenticare, si ricorda la Giornata Mondiale della Salute Mentale , mentre la Commissione Europea, ha adottato sull’argomento, un Libro Verde (“Green Paper”).

Lo scopo di questo Documento ( primo passo di sviluppi legislativi successivi ) è quello di dare l’avvio ad un ampio dibattito e portare vantaggi tangibili alla qualità di vita dei cittadini e sulle necessità di una strategia comunitaria dell’Unione Europea sulla salute mentale e le possibili priorità.

* Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) : 0 1.500 milioni di persone soffrono di disordini neuropsichiatrici

480 – 500 milioni di persone soffrono d’ansia

200 – 350 milioni di persone soffrono di tono dell’umore e depressione.

60 – 83 milioni di persone sono ritardati mentali

0 – 30 milioni di persone sono epilettici

22 – 29 milioni di persone soffrono di demenza

18 – 22 milioni di persone soffrono di schizofrenia ( in particolare giovani ed ora anche adolescenti)

*(Atti 1° Conferenza Internazionale Vaticana “Dolentium Hominum n.34 ).

La schizofrenia e la depressione-ansia colpisce il 2% della popolazione di tutti i Continenti.

Secondo il CENSIS in Italia il 20% (circa 10 milioni di persone) accusa disturbi psichiatrici di varia natura ed intensità diverse, il 4% di disturbi mentali , il 16% di varie forme di disagio mentale, il 30% assume psicofarmaci ed il 15% delle famiglie italiane sono colpite in alcuni dei suoi componenti da malattie mentali, dei quali il 15% uomini e il 25% donne.

L’Italia è “allineata” con gli altri Paesi Europei per malati con disturbi psichici , ma con livello più basso di terapie e strutture non sufficientemente appropriate.

Più e più volte la n/s Associazione ha “cortesemente richiamato” l’attenzione delle Istituzioni sull’assistenza in genere del comparto sanitario-legislativo psichiatrico.( vedere il n/s sito internet ).

E’ giusto spendere bene le risorse di bilancio, ma constatiamo che nelle leggi finanziarie il Documento non contiene specificatamente risorse finanziarie per la malattia mentale.

Che si possa celebrare la “Giornata Mondiale della Salute Mentale” è una motivazione degna di ogni considerazione, ma che si possa aprire uno spiraglio di mutamento nell’attuale situazione italiana è pura utopia, perché è un continuo naufragare questo status vivendi nel mare del silenzio e del disinteresse delle Istituzioni e dei Governi e lo abbiamo constatato nella non esposizione in Parlamento dove non viene considerata la situazione critica del mondo della sofferenza dei malati psichici, del mondo della disabilità e della sofferenza .

L’argomento non interessa nessuno, Signori Politici, perché nessuno si interessa dell’argomento e questo non è accettato dal mondo cattolico, della disabilità, della sofferenza , salvo casi eclatanti per il quale allora la solidarietà sociale si accende e si spegne nel giro di una notte.

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. | Dove è odio, fa’ che io porti l’amore. | Dove è offesa, che io porti il perdono. | Dove è discordia, che io porti l’unione. Dove è disperazione, che io porti la speranza” ( S. Francesco 1182/1226 )

E con il saggio pensiero del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza “!

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire