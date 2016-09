Vapc Onlus festeggia i 40 anni di attività

Grugliasco (To)

Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese il 24 e 25 settembre celebrerà il 40° anniversario di fondazione con una serie di eventi dall’ l’Open Day alla premiazione dei volontari con maggiori anni di servizio attivo in associazione.

«La Vapc Onlus è un’associazione che nasce dall’Avis, – spiega il presidente Vapc, Alberto Cristofari – opera spinta dalla cristallina volontà di poter essere parte attiva in un processo di crescita culturale finalizzato a sviluppare nelle persone il senso di responsabilità verso i bisognosi o i meno fortunati senza finalità partitiche o interessi economici o personali. Sempre impegnata nel portare modelli di organizzazione aziendale trasparenti con l’intento di utilizzare al meglio le scarse risorse a disposizione. Quaranta anni di Vapc sono un mondo, un progetto condiviso ed un’energia inimmaginabile. Invitiamo a partecipare numerosi alla nostra festa».

Sabato 24 settembre si terrà l’Open Day dell’Associazione. Dalle ore 9 alle 17 la Pubblica Assistenza di Cigliano aprirà le porte ai cittadini, sarà possibile visitare la sede, familiarizzare con le ambulanze e le attrezzature per il soccorso, avere informazioni sul volontariato di tipo socio sanitario e sui servizi di emergenza 118 e di trasporto infermi.

Verrà inoltre offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco e un omaggio fino a esaurimento scorte.

Sabato sera, a partire dalle ore 20, al Salone polivalente di Villareggia (To) in via Rondissone si svolgerà la serata benefica “Anch’io ci metto il cuore” in collaborazione con il Circolo San Rocco Ronchi, con la Pro loco di Cigliano e con il Comitato Rocca e Villareggia con la cena aperta a tutti il cui ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di tre defibrillatori per le frazioni Ronchi, Rocca e Villareggia. Si proseguirà con l’esposizione dei disegni fatti dai bambini della Scuola primaria di Cigliano e con la serata danzante a cura dell’orchestra “L’allegra compagnia”.

Domenica 25 settembre si terrà il momento istituzionale delle celebrazioni per il 40° anniversario di fondazione della Vapc.

Il programma della giornata prevede alle ore 9.30 il ritrovo presso la sede dalla Vapc in piazza Cavour 3 a Cigliano. Alle ore 10 la sfilata dei volontari per le vie cittadine con l’accompagnamento della Banda Musicale di Cigliano fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale dove si assisterà alla funzione religiosa.

Alle ore 11.15, presso la Chiesa Parrocchiale, verranno inaugurati la nuova ambulanza della Vapc e la postazione salvavita con defibrillatore semiautomatico esterno acquistato e donato alla Chiesa di Cigliano grazie alla raccolta fondi “La colomba del cuore”. Al termine, l’aperitivo offerto dalla Vapc. Alle ore 13, presso il Salone polivalente di Villareggia (To), si terrà il pranzo sociale e la premiazione dei soci volontari. Verrà insignito dell’onorificenza dei 40 anni di servizio il volontario Michele Ariano. Riceveranno riconoscimenti per i 35 anni di servizio Pieraldo Pasteris, Pietro Andornino e Franco Dancelli; per i 30 anni di servizio Valentina Caldera, Lorena Guariento, Romana Giolito; e ancora per i 25 anni di servizio saranno premiati Virginio Fardin, Tiziano Rossi, Natale Viscardi e Alberto Cristofari.

Grugliasco (To), 16 settembre 2016

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it