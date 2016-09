Trasporto pubblico, rinviato lo sciopero del 27 settembre

“Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per il 27 settembre a Roma è stato rinviato”. Così l’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo in una nota. Ho incontrato i sindacati che lo avevano proclamato, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Mi hanno illustrato numerose criticità e una forte preoccupazione per il futuro di Atac e di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Ho ribadito loro che l’amministrazione vuole mantenere Atac pubblica e trovare risorse per rilanciarla”.

“Per noi – ha concluso la Meleo – è importante anche la costituzione di tavoli di confronto tra sindacati e nuovo management Atac al fine di affrontare tutte le criticità. Per questo abbiamo deciso di condividere un percorso di collaborazione con i sindacati per rilanciare l’azienda e offrire alla città un servizio di trasporto pubblico affidabile e di qualità”.

L’agitazione indetta da Cisl e Uil per martedì 27 avrebbe interessato la rete metro e bus dalle 8.30 alle 12.30. Differito a data da destinarsi anche, fa sapere l’Agenzia per la Mobilità, lo sciopero in Roma Tpl proclamato da Cambia Menti.

19 SETT 2016 – RED

Agg. 20 SETT 2016 – RED

