Siracusa celebra la Giornata Mondiale del Turismo. Lunedì alle 10,30 all’istituto Alberghiero

La “Giornata Mondiale del Turismo” sarà celebrata anche a Siracusa con un evento in programma lunedì 26 settembre alle 10,30 nell’aula Magna dell’istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” che ne ha curato l’organizzazione con la collaborazione dell’assessorato comunale al Turismo.

Gli alunni delle quinte e quarte classi dei vari indirizzi tecnologici incontreranno gli operatori di settore e le istituzioni per un confronto sulle tematiche del turismo, sulla sua importanza per le ricadute economiche sul territorio, per le opportunità che possono derivare dal “fare sistema di rete” nel settore. Il tema della Giornata mondiale 2016, “Turismo per tutti: promuovere l’accessibilità universale” mette al centro la “persona” anche quella con bisogni speciali: un turismo, quindi, visto non solo come opportunità ma anche come diritto di tutti.

All’incontro parteciperanno il vice sindaco Francesco Italia, il dirigente scolastico del “Federico II di Svevia”, Giuseppa Rizza, Carlo Castello, presidente delle Guide Turistiche cittadine, Maurizio Scollo, presidente Eurispes Sicilia, Irene Pisano, del gruppo ERGA, Sebastiano Fichera, Food and Beverage manager, Giuseppe Rosano, presidente dell’associazione “Noi Albergatori”, Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”.

L’incontro è aperto agli operatori del settore. L’evento sarà reso accessibile a tutti grazie al servizio di interpretariato nella lingua italiana dei segni

