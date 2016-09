Roma, il 23 e il 24 settembre corteo e concerti per la Giornata mondiale del sordo

Roma

L’Ente nazionale sordi, il 23 e 24 settembre, celebrerà il 65° anniversario di fondazione della Federazione mondiale dei sordi e la Giornata mondiale del sordo 2016.

Entrambi gli eventi rientrano nel più vasto programma della Settimana dedicata ai non udenti. Il tema centrale è ben sintetizzato dalla frase simbolo della manifestazione “Con la Lingua dei Segni, io sono uguale”. Venerdì 23, in occasione del 65° anniversario della Fondazione ci sarà il taglio del nastro per l’apertura delle celebrazioni e lo svolgimento di un convegno, dalle 15.30 alle 19.30, dal titolo “Settimana d’azione per i diritti e salvaguardia dell’identità sorda e della cultura sorda”, presso la sede dell’Ente nazionale sordi, in via Gregorio VII 120 a Roma.

Sabato 24 invece si celebrerà la Giornata mondiale: l’appuntamento per il raduno a piazza della Repubblica sarà a partire dalle 11.

I partecipanti al corteo riceveranno magliette da indossare e palloncini e passeggeranno per via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola passando poi per via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, fino a piazza Madonna del Loreto dove si terranno una serie di esibizioni di artisti sordi – tra cui per esempio Laura&Lucia che proporranno l’inno della LIS e la presentazine di “Namastè”, il nuovo videoclip estratto dall’ultimo album delle Nuove Tribù Zulu “Namastè Om Shanti EP”, con la partecipazione del Coro Mani Bianche Roma, un gruppo di ragazzi e adulti sordi che utilizzando la Lingua dei Segni descrive coreograficamente il testo della canzone attraverso il movimento delle mani – atte a sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica affinché aumenti sempre più la consapevolezza sulle esigenze specifiche dei cittadini sordi, in tema di accesso all’informazione, alla comunicazione, in campo educativo, lavorativo e in tutti gli ambiti della vita quotidiana

