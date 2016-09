Rapallo: il Circolo culturale dei sordi cerca nuovi amici

Da Marilena Ferrara riceviamo e pubblichiamo

L’ Associazione “Circolo Culturale Ricreativo Sordi” di Rapallo, all’Agriturismo Ca’ de Drin per ricordare Agnese Maran già Presidente del sodalizio.

Il Presidente Franca Carniglia, felice di aver incontrato i Soci, vuole ricordare l’ importanza dello “stare insieme” anche per condividere il non poter parlare ed il non poter sentire. Il Gruppo di Rapallo ricorda che l’Associazione risponde alla mail del Presidente “carniglia_franca1@alice.it” ed invita, chi avesse piacere, ad associarsi ed a sostenerla

http://www.levantenews.it