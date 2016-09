Porte aperte alla Croce Verde Saluzzo: “Vieni a conoscerci”

Grugliasco (To)

In occasione dei 10 anni dall’inaugurazione della nuova sede della Croce Verde di Saluzzo – polo sanitario di eccellenza che unisce in un unico luogo la Croce Verde, la Struttura complessa di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della provincia di Cuneo, la Struttura complessa di Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte e che tra poco ospiterà il nuovo servizio del numero unico di Emergenza 112 – la Pubblica Assistenza di Saluzzo organizza per il 25 settembre una giornata “porte aperte” alla popolazione al fine di fare conoscere le proprie attività, i servizi, la sede e i mezzi di soccorso

L’Open Day in Croce Verde Saluzzo si terrà domenica 25 settembre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18 in via Volontari del Soccorso 2 a Saluzzo.

«I visitatori – spiega il presidente della Croce Verde Saluzzo, Mario Guerra, invitando i cittadini a intervenire numerosi – verranno accompagnati dai nostri volontari all’interno della sede dove verrà presentato il nostro quotidiano lavoro, illustrate le nostre strutture e i nostri mezzi di soccorso. L’evento sarà arricchito dalla visita alla Sala operatoria mobile della Struttura di Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte, diretta dal dr. Mario Raviolo, che interviene in occasione di gravi calamità quali ad esempio terremoti e alluvioni.

La Maxiemergenza regionale 118 con sede a Saluzzo ha assunto recentemente, in forza della sua professionalità e delle sue attrezzature, valenza internazionale e ha recentemente organizzato un seminario di studio in collaborazione con Magen David Adom, organizzazione di emergenza medica nazionale dello Stato di Israele.

La manifestazione sarà anche un’occasione per le persone interessate a entrare nella nostra associazione di incontrarci e avere tutte le informazioni necessarie, nonché vedere il nostro lavoro al servizio della collettività».

La Croce Verde Saluzzo, sempre alla ricerca di nuove risorse, invita i cittadini interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a donare alla collettività parte del loro tempo libero per diventare volontari soccorritori a recarsi presso le sedi di Saluzzo o di Sanfront e a richiedere maggiori info a Croce Verde Saluzzo: Tel. 0175/47000; email info@croceverdesaluzzo.it; www.croceverdesaluzzo.it.

Nel corso del 2015 la Croce Verde Saluzzo, associata all’Anpas, ha svolto 15.326 servizi con una percorrenza di 533.659 chilometri. L’Associazione può contare sull’impegno di 300 volontari, 8 dipendenti, 8 ragazzi in servizio civile e su un parco automezzi composto da 10 ambulanze, 5 autovetture e 2 mezzi trasporto disabili.

Grugliasco (To), 21 settembre 2016

