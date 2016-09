I non udenti ascoltano la musica grazie a questa t-shirt

Si chiama “The Sound Shirt” la prima maglietta che i sordi possono indossare per ascoltare un concerto.

di Angelica Basile

Ideata dall’azienda hi-tech Cute Circuit su richiesta della Jungen Symphoniker orchestra di Amburgo, è dotata di mini-sensori che vibrano con tempi e modi diversi in base al suono emesso da un determinato strumento.

Ad esempio, le note prodotte dal violino fanno azionare i sensori della t-shirt collocati all’altezza del collo e delle clavicole. Le piccole scosse, inoltre, variano al crescere o al diminuire dell’intensità della melodia. Il tutto avviene in diretta: le onde sonore percepite sull’indumento indossato vanno di pari passo con il concerto vero e proprio. Cosicché i non udenti potranno smettere unicamente di immaginare la musica, ascoltandola per la prima volta e in un modo assolutamente nuovo.

