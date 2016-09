A Montedimezzo ‘Forestamica’ con Cfs

Visite guidate a studentiin riserva naturale 'Mab-Unesco'

Isernia, 21 sett – Far scoprire e conoscere agli studenti le foreste come luoghi speciali, ricchi di natura e biodiversità.

È la finalità della 4/a edizione di ‘Forestamica’ organizzata dal Corpo Forestale dello Stato di Isernia, martedì 4 ottobre, nella riserva naturale ‘Mab-Unesco’ di Montedimezzo a Vastogirardi (Isernia). In programma una visita guidata lungo il sentiero ‘Colle San Biagio’, con un percorso didattico autoguidato accessibile anche ai portatori di handicap motorio e sensoriale.

In caso di maltempo, fa sapere il Cfs, le attività si svolgeranno presso il Museo naturalistico della riserva dove verrà proiettato il documentario ‘Le quattro stagioni nel bosco’ nella versione sottotitolata per i non udenti

