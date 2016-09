di Franco Previte

In allegato mi permetto inviare la risposta della Presidenza della Repubblica in merito alla richiesta di segnalazione in cui vive da ben 38 anni il mondo della disabilità nella sofferenza degli handicappati psichici, delle loro famiglie d anche per la sicurezza di tutti i cittadini.

Ci aspettavamo di più di una semplice risposta che non dice nulla ! ma solo che la competenza é del Parlamento e non del Ministero della Salute . Più voli in alto, più ti fai male quando cadi !

Seguiamo un vecchio adagio popolare “ Si dice che la verità trionfa sempre, ma quella che è stata scritta non è verità “.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con fiducia

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

“Cristiani per servire

di Franco Previte Pubblicato: giovedì 15. 9. 2016 alle 17:46

A.R. n.150001449861 del agosto 2016 Ricevuta al Quirinale con timbro l’11 agosto 2016 Ancora oggi, 15 settembre 2016 SENZA RISPOSTA ! Signor Presidente della Repubblica…