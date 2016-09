La ragazzina sorda sente per la prima volta la voce della mamma. La sua emozione è travolgente

Lei si chiama Breanna e ha 14 anni. Grazie a un impianto cocleare ci sente per la prima volta

Breanna Sadler ha 13 anni, viene da Houston ed è sorda dalla nascita. Il video a cui assistiamo, che la vede protagonista, è davvero commovente: alla giovanissima ragazza è stato montato per la prima volta un impianto acustico molto particolare che le ha permesso di ascoltare la voce dei suoi cari. E così ha potuto sentire la voce della madre per la prima volta in vita sua ed è scoppiata a piangere.

Questo momento molto emozionante è stato ripreso con una telecamera e postato in rete. Il tecnico le inserisce l’apparecchio e poi fa delle prove, poi la mamma le chiede: “Senti la mia voce?” e Brenna inizia a ridere: “Sì”, risponde, poi scoppia in lacrime per la gioia.

La ragazza, come racconta il Mirror, sin da piccola, ha sempre indossato apparecchi acustici, ma l’udito è diminuito nel corso degli anni e tutti gli apparecchi non le hanno mai permesso di sentire veramente bene. Un giorno uno di questi le è esploso nell’orecchio lesionando ulteriormente il suo timpano. Brenna è stata operata e ha dovuto aspettare a lungo prima di mettere un altro apparecchio, ma dopo il lungo calvario la vita le è tornata a sorridere.



