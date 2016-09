La Croce Verde Rivoli organizza corso volontari soccorritori 118

Torino

Giovedì 22 settembre, alle ore 21, prenderà il via il corso per nuovi volontari soccorritori 118 presso la sede della Croce Verde Rivoli in via Adige 13 a Rivoli. Il corso sarà preceduto da una serata di presentazione che si terrà lunedì 19 settembre alle ore 20.30.

Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Le lezioni si svolgeranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 21 alle 23 e saranno aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a donare parte del proprio tempo libero per svolgere servizi di volontariato nella Pubblica Assistenza di Rivoli.

Dopo una prima parte di teoria, di 50 ore, gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di altre 100 ore, durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Inoltre, all’interno dello stesso corso è prevista la formazione e l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Per informazioni e adesioni: 011-9591515, email crv@croceverderivoli.it, www.croceverderivoli.it.

La Croce Verde Rivoli, associata Anpas, può contare sull’impegno di 220 volontari, di cui 94 donne, e 15 dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge oltre 15mila servizi con una percorrenza di circa 271mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzo attrezzato al trasporto dei disabili e interventi di protezione civile.

Il parco automezzi è composto da 10 ambulanze, un mezzo disabili e 9 autoveicoli per i servizi socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Oggi Anpas è il primo Ente in Piemonte per numero di persone formate: oltre 10mila cittadini abilitati all’uso del defibrillatore.

Grugliasco (To), 14 settembre 2016

