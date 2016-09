Gli anziani hanno diritto alle cure?

di Franco Previte

Si terrà a Roma, dal 22 al 24 Settembre presso il Crowne Plaza, il Primo Congresso Nazionale della Associazione multidisciplinare di Geriatria, dal titolo “Oltre ed altro nella cura dell’anziano”.

L’ A.M.Ge è un’associazione di professionisti che si occupano delle persone anziane nel desiderio di intervenire e soddisfare i loro svariati molteplici bisogni, mentre il giorno dopo ci sarà un aggiornamento scientifico sulle malattie neurodegenerative, sul deficit cognitivo e sulla depressione che rappresentano le problematiche più rilevanti nell’anziano, specie sul trattamento del dolore cronico, concludendo sulle patologie cardiovascolari,e sulla nutrizione dell’anziano.

Inoltre, contemporaneamente, il giorno 23 settembre, ci sarà una sessione, completamente dedicata agli infermieri, su come prendersi cura dell’anziano.

L’obiettivo del congresso è mettere a confronto più professionalità che si occupano dell’anziano, con l’intento di creare dei percorsi condivisi clinico-assistenziali e terapeutici. Fin qui, in breve, le notizie irradiate dai mass media, sul Convegno.

E’ urgente apportare norme legislative a tutela delle persone anziane, ancor più di quelle sofferenti necessità mentali : budget del ricoverato Petizione 2013 speciale dossier .

Il n/s Paese ha approvato nel dicembre 2007 la “ Convenzione ONU sui Disabili “, ma questo Documento è discriminante nei confronti delle persaone con problemi psichici:

La n/s Associazione, come abbiamo sopra descritto, non è d’accordo sul fatto che nella “ Convenzione ONU ” si associ il disabile fisico con l’handicappato psichico, che rappresenta una categoria particolare che va tutelata, in quanto nei Piani Sanitari Nazionali non vi sono misure a sostegno delle Famiglie con handicappati mentali che da 38 anni aspettano una legislazione specifica su questo ambito sanitario

Allora un appello al Primo Congresso Nazionale della Associazione multidisciplinare di Geriatria, per una urgentissima attenzione agli handicappati psichici ed alle loro Famiglie .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ” !

