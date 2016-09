Giornata Mondiale degli Animali: pet therapy contro il bullismo

50 Anniversario

In occasione delle celebrazioni dei suoi 50 anni, Mars Italia supporta il progetto “Doniamo Ore di Pet Therapy nelle scuole”. Obiettivo: prevenire il bullismo tra i banchi di scuola

Da oltre 25 anni Mars ha scelto di promuovere, attraverso i suoi principali marchi Petcare, la Giornata Mondiale degli Animali. Quest’anno l’impegno è a favore della Società Italiana Scienze del Comportamento Animale (SISCA), non solo attraverso una donazione ma soprattutto sostenendo attivamente il progetto “Doniamo Ore di Pet Therapy nelle scuole”, che si pone l’obiettivo di prevenire il bullismo tra i banchi di scuola, grazie all’aiuto di cani docili e socievoli.

Il progetto che Mars ha deciso di sviluppare insieme a SISCA, coinvolgerà una selezione di classi della scuola Primaria e Secondaria tra Marche e Umbria, offrendo a centinaia di bambini la possibilità di vivere in prima persona questa esperienza formativa che li indurrà a dimostrare maggior empatia e rispetto per le persone e ovviamente per gli animali stessi.

“Con loro, i ragazzi e le ragazze potranno mettere in pratica attività di collaborazione, gioco non competitivo, comunicazione non conflittuale e potranno scoprire che si può essere belli senza dover prevaricare – ha dichiarato Maria Chiara Catalani, Vice-Presidente S.I.S.C.A. -. Siamo grati a Mars Italia perché grazie al suo contributo faremo scoprire, attraverso la relazione con i cani partner mediata dagli operatori, che un aspetto possente non equivale ad un comportamento prepotente: il bello non è bullo”.

“Crediamo che la collaborazione con SISCA rappresenti un passo importante nella lotta al bullismo, un problema sempre più attuale. – ha aggiunto Paolo Rigamonti, General Manager e Amministratore Delegato di Mars Italia – Con il supporto dei nostri preziosi amici a quattro zampe, potremo favorire un lavoro di interscambio e cooperazione non solo tra i ragazzi ma anche tra le famiglie e gli insegnanti. Per questo motivo abbiamo deciso di far vivere questa esperienza anche ai nostri Associati e ai loro figli, con una giornata dedicata nel nostro ufficio, dove tra le altre cose gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti”.

Come risulta infatti dagli studi condotti dal WALTHAM™ Centre for Pet Nutrition, istituto nato oltre 50 anni fa all’interno di Mars e divenuto autorità mondiale per l’alimentazione e la cura degli animali domestici, bambini e adolescenti possono ottenere grandi benefici dalla relazione con un amico a quattro zampe. Diventa quindi cruciale affiancarli in un momento così delicato della crescita.

Anche quest’anno il World Animal day coinvolgerà inoltre anche tutti i consumatori, che potranno vincere ogni giorno un buono da 100 euro da utilizzare sul sito www.fotoregalioriginali.it per creare un dono personalizzato. Fino all’11 novembre basterà acquistare almeno 5 euro di prodotto a scelta tra i marchi del mondo Mars Petcare*, conservare lo scontrino e accedere al sito www.worldanimalday.it per scoprire se si ha vinto.

Il World Animal day si conferma un momento importante per Mars Italia, che da sempre è in prima linea nel garantire agli animali domestici tutto il benessere che meritano anche attraverso l’interazione positiva con l’uomo. Negli anni, infatti, Mars ha profuso il proprio impegno in diversi progetti per supportare enti e organizzazioni che provvedono alla protezione degli animali, all’incentivazione delle adozioni e alla valorizzazione del loro rapporto con l’uomo: dalla costruzione di rifugi e ricoveri per cani e gatti abbandonati all’acquisto di autoambulanze veterinarie, dalla promozione di iniziative di pet therapy fino al supporto di corsi per cani per l’assistenza di persone disabili, non vedenti e non udenti.

L’obiettivo principale resta immutato, ovvero sensibilizzare e diffondere un messaggio semplice e chiaro: rendere il mondo un posto migliore per i nostri amici a quattro zampe – “A better world for pets”.

http://www.affaritaliani.it/