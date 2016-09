Festa per i 105 anni di Fondazione della Croce Verde Alessandria

Grugliasco (To)

La Croce Verde di Alessandria, Pubblica Assistenza aderente ad Anpas, domenica 25 settembre festeggerà i 105 anni di attività con l’inaugurazione di un Cippo commemorativo in onore dei militi scomparsi e la consegna dei riconoscimenti ai volontari e ai dipendenti che negli anni hanno prestato servizio all’interno della Croce Verde Alessandria.

«Nella nostra sede di via Boves – spiega Roberto Pascoli responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Croce Verde Alessandria – alla presenza delle autorità cittadine verrà inaugurato un Cippo commemorativo in onore dei militi scomparsi per mantenere vivo il loro ricordo nel cuore e nella mente e il legame indissolubile con l’Associazione e i concittadini.

Nel corso dei 105 anni, dalle prime barelle “a mano”, dalle lettighe trainate dai cavalli, molto è cambiato, ma mai lo spirito che muove i volontari della Croce Verde. Mai è venuto meno il rapporto di fiducia che li lega alla gente per una scelta di civile altruismo e dedizione. Verranno chiamati a raccolta gli oltre 130 volontari e i 13 dipendenti per consegnare loro gli attestati di benemerenza con le relative medaglie suddivise in tre classi di merito in base all’anzianità di servizio e il numero di interventi effettuati.

In occasione di questo importante anniversario, l’Amministrazione sarà lieta di ringraziare i collaboratori esterni per il prezioso e costante contributo al mantenimento dei vari servizi tecnici e tecnologici indispensabili per la quotidiana operatività».

Il programma della giornata prevede alle ore 9.15 il ritrovo delle consorelle, alle 9.45 il ricevimento delle autorità e ospiti. Alle ore 10 si terrà l’inaugurazione del Cippo commemorativo con la benedizione da parte del Mons. Gianni Merlano in rappresentanza del Vescovo di Alessandria. Alle 11.00 si terranno le premiazioni e la consegna attestati di benemerenza e a seguire il momento conviviale.

A 105 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1911, la Croce Verde di Alessandria è un’istituzione consolidata in ambito sociale e sanitario. Effettua servizi in emergenza urgenza 118, servizi socio sanitari programmati, trasferimenti interospedalieri, accompagnamento per visite e terapie anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, trasporti di neonati prematuri con autoambulanza appositamente allestita, assistenze a manifestazioni sportive ed eventi.

Oggi la Croce Verde di Alessandria può contare sull’impegno 130 volontari e 13 dipendenti. Annualmente svolge circa 23mila trasporti con una percorrenza di 348mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile

